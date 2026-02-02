‘주민이 먼저 발견하고, 함께 해결하는 복지’ 기반 주민 참여형 위기가구 발굴 강화 촘촘발굴단, 우리동네돌봄단 등 복지 사각지대 조기 발견 위한 주민참여형 복지사업 선제적 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 1인가구 증가와 사회적 단절로 인해 발생하는 위기가구 고립을 방지하기 위해 ‘주민이 먼저 발견, 행정이 함께 해결하는 복지’를 목표로 주민 참여를 기반으로 한 위기가구 발굴와 통합돌봄 체계 강화에 나서고 있다고 밝혔다.

주민주도 통합돌봄 기반 구축, ‘지역돌봄팀’ 신설

먼저 구는 지역주민이 이웃을 직접 살피고 돌보는 복지사각지대 발굴·해소 활동이 더욱 활성화될 수 있도록 지난해 10월 통합돌봄국 희망복지과 내에 ‘지역돌봄팀’을 신설했다.

지역돌봄팀은 주민이 일상 속에서 발견한 위기 신호가 실제 지원으로 이어질 수 있도록 주민 중심 발굴 활동을 행정적으로 뒷받침하는 전담 조직이다. 특히 촘촘발굴단, 우리동네돌봄단, 동 지역사회보장협의체 등 지역주민이 주체가 되어 이웃을 살피는 활동이 현장에서 원활히 이루어지도록 지원하고, 발굴된 위기가구가 누락 없이 공적 지원 체계로 연계되도록 역할을 수행한다. 이를 통해 지역돌봄팀은 주민의 관심과 참여가 일회성 활동에 그치지 않고 지속적인 복지사각지대 해소 성과로 이어지도록 촉진하는 역할을 맡고 있다.

위기가구 조기 발견의 출발점, ‘촘촘발굴단’

성동구 주민주도 복지정책의 출발점은 자치구 특화사업인 ‘촘촘발굴단’이다. 촘촘발굴단은 2022년부터 시작한 구 자체 전담 인력으로 구성된 주민주도 위기가구 발굴 조직으로, 주거취약지역을 중심으로 집중 발굴 활동과 주민 대상 홍보를 병행하고 있다.

‘촘촘발굴단’은 단전·단수, 건강보험료 체납 등 47종의 위기 정보를 활용한 복지사각지대 발굴시스템과 사회적 고립 1인 가구 실태조사 결과를 바탕으로 발굴된 대상 가구를 직접 방문해 거주 여부와 생활 실태를 확인한다. 연락이 어려운 경우에는 이웃과 생활밀착업소 탐문을 병행하는 등 다각적인 방식으로 위기 가능성을 종합적으로 확인한다.

왕십리도선동에서는 촘촘발굴단의 예리한 관찰력이 빛을 발하기도 했다. 방문 확인 중 치매 아내를 홀로 수년간 간병하며 심신이 힘들었던 89세 고령의 청각장애 어르신을 발견했다. 촘촘발굴단은 즉각 이 상황을 구청에 알렸고, 구는 주간보호센터 연계, 치매안심센터 가족 프로그램을 통합적으로 지원했다. 한 주민의 ‘똑똑’ 소리가 벼랑 끝에 선 노부부의 삶을 다시 일으킨 셈이다.

올해 구는 촘촘발굴단을 통해 위기가구뿐 아니라 돌봄 사각지대에 놓인 통합돌봄 대상자까지 적극 발굴·연계할 계획이다. 이를 위해 촘촘발굴단 전담 인력 2명 채용을 추진 중이며, 2월부터 연말까지 동별 순회 근무를 통해 복지·돌봄 사각지대 발굴에 집중할 예정이다.

일상 속 안부 확인으로 고독사 예방하는 ‘우리동네돌봄단’

‘우리동네돌봄단’은 고독사 위험군과 사회적 고립 가구를 대상으로 정기적인 전화와 방문을 통해 안부를 확인하는 주민참여형 돌봄 조직이다. 성동구는 올해 1월 우리동네돌봄단 43명을 선발해 17개 동주민센터에 각 2~4명씩 배치하고, 총 2120명을 관리할 예정이다.

대상자의 위험 수준에 따라 안부 확인 주기를 차등 적용하고, 폭염·한파 특보 발령 시와 명절 연휴 기간에는 특별 안부 확인을 실시해 위기 상황에 선제적으로 대응한다.

‘우리동네돌봄단’은 단순한 안부 확인을 넘어 외출 유도와 정서적 지지를 통해 고립 가구의 사회적 관계 회복을 지원하며, 건강 이상이나 생활 위기 징후가 발견될 경우 즉시 동주민센터에 전달해 공적 지원과 민간 자원 연계로 이어지도록 한다.

이웃 관계 회복을 통한 정서 돌봄을 강화하는 ‘주주돌보미’

성동구 ‘주주돌보미’는 180명의 동 지역사회보장협의체 위원으로 구성된 주민참여형 돌봄 활동으로, 고독사 저위험 가구 220명과 1:1 결연을 맺어 정기적인 안부 확인을 실시하고 있다.

‘주주돌보미’는 이웃 간 관계 회복에 중점을 둔 돌봄 활동으로, 정기적인 방문과 대화를 통해 심리적 안정감을 높이고 지역사회와의 연결 고리를 회복하는 역할을 수행한다. 이러한 활동은 고독사 예방은 물론 장기적인 사회적 고립 완화에도 기여하고 있다.

이 밖에도 현재 성동구에는 17개 ‘동 지역사회보장협의체’가 운영 중이며, 352명의 위원이 참여해 위기가구 발굴과 지역자원 연계를 추진하고 있다. 지난해 협의체 활동을 통해 총 3,926건의 지원 연계 성과를 거두었다.

정원오 성동구청장은 “사회적 고립과 위기가구 문제의 해결을 위해서는 이웃 주민들의 관심과 협력이 필수적”이라며 “주민과 함께 위기를 조기에 발견하고 고독사를 예방할 수 있도록 민관이 모두 힘을 모아, 한 사람도 소외되지 않는 성동을 만들어 가겠다”고 말했다.