문화예술·인문교양·생활경제 아우른 분야별 강좌 구성 환경·인권 주제 시민교육 포함한 사회적 가치 중심 프로그램

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 구민의 평생학습 참여를 확대하고 일상 속 평생학습 문화를 확산하기 위해 ‘2026 성북구평생학습관 봄맞이 특강’을 운영한다.

이번 특강은 문화예술, 인문교양, 생활경제 등 다양한 분야의 프로그램과 함께 환경·인권 등 사회적 가치를 주제로 한 시민교육 강좌로 구성됐다. 취미 중심 강좌를 넘어 구민이 일상에서 사회적 이슈를 이해하고 실천으로 이어갈 수 있도록 기획한 점이 특징이다.

문화예술 분야에서는 붉은 말 키링, 야생화 자수 카드 파우치, 아로마 캔들·왁스타블렛, 우리술을 말하다(수제 막걸리 빚기) 등 체험형 강좌를 운영한다. 인문교양 분야에서는 기상청 통보관에게 듣는 날씨와 기후 이야기, 맥주로 떠나는 세계 인문학 여행, 정원의 위로 등 생활과 연계된 주제를 다룬다.

시민교육 분야에서는 기후위기 시대 생태미식의 중요성, 친환경 라이프 실천(천연 주방세제 만들기) 강좌를 통해 기후위기 대응과 환경 보호에 대한 시민 인식을 높인다. ‘도슨트 특강: 고난을 이겨낸 예술가들’은 장애에 대한 이해와 공감을 확산하기 위한 장애인식개선교육으로 기획됐다. 이와 함께 절세의 기술, 금융상품 이해, 스마트폰 활용 등 생활밀착형 강좌도 마련됐다.

성북구평생학습관 관계자는 “다양한 학습 기회를 제공하는 동시에 시민교육 기능을 강화했다”며 “배움을 통해 구민의 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.

강좌는 2월 23일부터 27일까지 진행된다. 수강 신청은 2월 2일 오전 10시부터 선착순으로 받으며, 성북통합예약포털과 평생학습관 방문을 통해 가능하다. 문의는 성북구평생학습관으로 하면 된다.