2년 전 장당 100원서 급등…수산물 가격 고공행진

[헤럴드경제=김진 기자] 마른김 가격이 3년째 고공행진하면서 역대 최고를 기록했다.

2일 한국농수산식품유통공사(aT) 가격정보에 따르면 마른김(중품)의 평균 소매가격은 지난 1월 하순 기준 10장당 1515원으로 집계됐다. 순별 평균 소매가격이 처음으로 1500원을 넘어선 것이다.

현재 가격은 2년 전보다 절반 가까이 오른 금액이다. 마른김은 지난 2024년 초까지만 해도 장당 100원 수준이었다.

‘국민 반찬’인 김 가격은 2023년 이후 오름세가 가팔라졌다. 연간 마른김 평균 소매가격은 2023년에 전년보다 10% 오르면서 장당 100원을 넘어섰다. 2024년에는 25% 급증했다. 지난해에는 8% 늘었다.

김 가격이 급등한 배경에는 늘어난 수출 물량이 영향을 미쳤다. 지난해 김 수출량은 전년 대비 13.7% 많은 1억699만속(100장)이었다. 물량 기준 주요 수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 대만(5.1%) 순이다.

김 가격 상승은 수산물 물가를 끌어 올리고 있다. 지난해 12월 김 소비자물가지수는 전년 동기보다 14.9% 올랐다. 조기(+10.5%)와 고등어(+10.3%)도 두 자릿수 상승률을 기록했다.

김을 비롯한 주요 수산물 가격이 뛰면서 작년 수산물 물가 상승률은 5.9%로 전체 소비자물가 상승률(2.1%)의 세 배에 가까웠다.

해양수산부는 “김 생산량 확대, 김 제품 고부가가치화, 소비자 할인지원으로 김 수출 증가가 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리하겠다”면서 “김 가격 동향을 면밀히 모니터해 김 가격을 안정화하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.