전통시장 및 상점가 7곳서 온누리상품권 최대 20% 환급... 설 성수품 구매 시 1인 최대 2만원, 할인·체험도 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 송파구(구청장 서강석)는 설 명절을 앞두고 소비자 물가 부담을 덜고 전통시장 소비를 촉진하기 위해 2일부터 지역 전통시장 및 상점가 7곳에서 온누리상품권 환급 행사를 실시한다.

행사는 준비된 상품권이 소진될 때까지 진행된다.

이번 행사는 전통시장에서 정육, 과일, 수산물 등 설 성수품을 구매한 소비자에게 구매금액의 최대 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 방식이다. 1인당 1회, 최대 2만원까지 환급받을 수 있다.

참여 시장은 ▲새마을시장 ▲석촌시장 ▲방이시장 ▲마천중앙시장 ▲마천시장 ▲풍납시장 ▲문정동 로데오상점가 총 7곳이다.

시장별 환급 기준은 다소 차이가 있다. 예를 들어 새마을시장, 석촌시장, 풍납시장은 5만원 이상 구매 시 1만원을, 방이시장은 15만원 이상 구매 시 최대 2만원을 환급받을 수 있다. 구체적인 기준과 운영 일정은 시장별 여건에 따라 일부 변동될 수 있으며, 자세한 내용은 송파소식지 또는 각 시장 상인회를 통해 확인 가능하다.

환급을 원하는 소비자는 해당 시장에서 물품 구매 후 영수증과 신분증을 지참해 시장 내 환급 부스를 방문하면 된다. 본인 확인 절차를 거쳐 현장에서 온누리상품권을 받을 수 있다.

이와 함께 설맞이 특별 할인전도 열린다. 마천중앙·마천·풍납시장에서는 정육, 과일, 수산물 등 설 성수품을 시장 및 점포별로 최대 20%까지 할인 판매한다. 다만 할인 품목과 할인율은 점포마다 상이하다.

체험 및 경품 행사도 마련된다. 석촌시장에서는 2월 6일 오후 1시 방문객이 직접 참여하는 ‘떡국떡 썰기 체험’이 진행되며, 2월 13일부터 가락골 골목형상점가에서는 1만원 이상 구매 고객에게 경품 떡을 증정하는 이벤트가 열린다.

서강석 송파구청장은 “물가 상승으로 인해 커진 장바구니 부담을 덜어드리고 전통시장에 활력을 더하고자 다양한 환급·할인 행사를 준비했다”며 “설 명절 가까운 전통시장에 많이 들러주셔서 구민과 지역상인 모두 행복하고 풍성한 명절 보내실 수 있길 바란다”고 말했다.