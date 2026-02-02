이동환 시장 “고양시만의 자랑스러운 교육 자산”

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)는 고양시 대학생 멘토단 ‘고양유니브(Goyang Univ)’ 10기 멘토 250명을 최종 선발하고 본격적인 활동 준비에 돌입했다고 2일 밝혔다.

‘고양형 청소년 진로체험사업’의 일환으로 추진되는 ‘고양유니브’는 고양시 출신 대학생들이 관내 중고등학생에게 전공 정보와 진로 경험을 나누는 학과 멘토링 프로그램이다. 2017년 시작 이후 지난 9년간 약 15만명의 청소년에게 멘토링을 제공하며, 명실상부한 고양시 대표 진로 사업으로 자리 잡았다.

시는 더 많은 대학생이 지역사회 공헌에 참여할 수 있도록 전년 대비 운영 규모를 확대했다. 이번 10기 모집에서는 전공의 다양성과 거주 지역 등을 종합적으로 고려해 총 350명의 지원자 중 250명을 최종 선발했다.

올해는 200여개에 달하는 다양한 전공의 멘토들이 참여해 청소년들에게 더욱 폭넓고 전문적인 진로 탐색의 기회를 제공할 계획이다.

특히 주목할 점은 과거 중·고교 시절 멘티로 참여했던 청소년들이 대학 진학 후 멘토로 참여하는 사례가 꾸준히 늘고 있다는 것이다. 이는 선배가 후배를 이끌어주는 지역 기반의 ‘진로 선순환 체계’가 성공적으로 안착했음을 보여준다.

선발된 대학생 멘토들은 3월 출범식을 시작으로 본격적인 멘토링 활동에 나설 예정이다.

이동환 고양특례시장은 “고양유니브는 지역 인재가 다시 지역의 미래를 키워내는 고양시만의 자랑스러운 교육 자산”이라며, “10주년을 맞이한 만큼 따뜻한 선순환의 가치가 지역 사회에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

한편, ‘고양유니브’는 고양시청소년재단 일산서구청소년수련관에서 운영하며, 고양유니브 활동 모습은 유튜브 채널 ‘고!유니버스’ 및 인스타그램에서 확인할 수 있다.