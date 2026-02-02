정부‧서울시 공모서 123개 사업 선정... 외부기관 평가 100건 수상 실적

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 민선 8기 출범 이후 공모사업, 외부평가 등에서 눈에 띄는 성과를 거두며 외부재원 330억 원을 확보했다.

정부와 서울시 등이 실시한 공모에서는 123개 사업이 선정됐고 외부기관 평가에서는 100건의 수상 실적을 올렸다.

이는 구의 기획력과 집행능력, 정부‧시와의 협력 역량이 검증됐다는 것을 보여준다.

구는 확보한 재원을 주민 생활인프라 구축 등에 투입해 구비 부담을 낮추고 주민 체감형 성과로 연결하겠다는 계획이다.

구는 민선 8기 출범 이후 다양한 분야의 공모에서 재원을 확보했다. 그중 지역경제, 문화·체육, 재건축·재개발 분야에서 두드러진 성과를 보였다.

전통시장 시설현대화‧경영지원, 상점가 활성화 관련으로 총 49억 원을 따냈고 생활체육시설 확충 관련으로 18억 원을 확보했다. 재건축재개발 관련으로는 18억 원을 유치했다.

외부기관 평가에서도 괄목할 만한 성과를 보여줬는데, 그중에서 기후환경, 공원·녹지, 지역 보건·위생, 아동·청소년, 재난안전 분야에서 우수한 평가를 받았다.

먼저 기후환경 분야로 구는 3년 연속으로 글로벌 기후에너지 시장협약(GCoM)에서 ‘준수’ 인증서를 받았으며, 4년 연속 에코마일리지 활동실적 우수기관으로 뽑혔다. 서울시 최초로 2회 연속 법정 환경교육도시로 지정되기도 했다.

공원·녹지 분야에서는 ‘서울시 조경상 및 정원 도시상’에서 최우수상, 지역보건 분야로는 서울시에서 유일하게 ‘질병관리청 예방접종 사업 평가’ 우수상을 거머쥐었다.

아동·청소년 분야에서는 서울시 자치구 최초, 유니세프아동친화도시 상위단계 재인증을 받았으며, 재난안전 분야로는 4년 연속 재난대응 안전한국 훈련 우수 기관으로 선정됐다.

이 밖에도 구는 사회보장정보시스템 안정화 장관상, 전통시장 및 상점가 활성화 장관상을 수상했다.

오언석 도봉구청장은 “이러한 성과는 단기간 누구 혼자만의 결실이 아니며, 중앙부처와 서울시의 협조, 구민의 성원, 도봉구의 노력이라는 삼박자가 맞았기 때문”이라며 “앞으로도 외부재원 확보를 위해 모두가 다 같이 협력해 나가겠다”고 말했다.