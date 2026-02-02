“농담이었다” 해명에도 파월 의장 비판은 계속

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 “케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자가 금리를 내리지 않으면 소송을 하겠다”는 농담을 던졌다.

31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 지난 25일 워싱턴DC에서 열린 사교 모임 알팔파클럽의 비공개 연례 만찬 연설에서 워시 후보자에 대해 “연준 의장 역할에 딱 어울리는 사람처럼 보였다”며 이같이 말했다.

알팔파클럽 연례 만찬 연설은 미국 정·재계 인사들이 참석한 가운데 참석자들을 공개적으로 놀리거나 자기비하식 농담을 주고받는 것이 관례로 알려져 있다. 실제로 트럼프 대통령은 이날 연설에서 공화당의 정통 보수 인사로 꼽히는 밋 롬니 전 상원의원을 ‘좌파’라고 표현했고, 존 로버츠 연방대법원장을 향해선 “나는 그 사람의 비위를 맞춰야 하는 입장”이라고 말하기도 했다.

이런 맥락에서 현지 언론도 워시 후보자가 금리를 인하하지 않을 경우 법적 조치를 취하겠다는 발언을 문자 그대로 받아들이지는 않는 분위기다. 트럼프 대통령 역시 이후 기자들에게 해당 발언의 진의를 묻는 질문을 받고 “농담이었다”고 선을 그었다.

트럼프 대통령은 워시 후보자에게 금리 인하와 관련한 어떤 약속도 요구하지 않았다면서 “원했다면 그럴 수도 있었겠지만, 하지 않았다”고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령이 5월에 임기가 종료되는 제롬 파월 연준 의장을 향해 노골적으로 불만을 표현하고 있다는 점을 감안한다면 워시 후보자에 대한 소송 발언을 100% 농담으로 받아들일 수 없다는 지적도 제기된다.

연준은 지난해 세 차례 금리를 인하했지만, 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에선 기준금리를 3.5∼3.75% 범위에서 동결했다.

트럼프 대통령은 연준의 금리 동결 결정 이후 파월 의장을 향해 “우리나라 국가안보를 해치고 있다”며 원색적으로 비난했다.

트럼프 대통령은 기준금리가 1% 이하로 내려가야 한다는 입장이다.

한편 트럼프 대통령은 알팔파클럽 연설에서 이란을 다시 폭격할 수 있다는 취지의 언급도 한 것으로 전해졌다. 그는 이란이 시위대에 대한 탄압을 중단하고 핵 협상에 응하지 않을 경우 군사적 대응에 나설 수 있다고 경고해 왔다.