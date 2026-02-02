작년말 기준 정치자금 5445억원 신고 조기 레임덕 가능성 거론에도 끄덕없어 중간선거 후보 지원에 사용 가능성

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 조기 레임덕 가능성이 거론되거나 이민 단속 등에 대한 국내 반발 등이 거세지는 상황에서도 막대한 정치자금을 확보하고 있어, 정치적 영향력은 위축되지 않을 것이란 전망이 나온다.

미 정치매체 폴리티코는 1일(현지시간) 트럼프 대통령과 그의 우군들이 3억7500만달러(약 5445억원) 상당의 정치자금을 보유하고 있다고 보도했다.

폴리티코는 정치자금 모금단체와 정치인들이 전날 연방선거관리위원회(FEC)에 신고한 지난해 말 기준 정치자금 현황을 분석한 결과 트럼프 대통령이 그 어느 정치인보다 정치자금을 훨씬 많이 모았고, 그 규모가 전례가 없다고 전했다.

트럼프 대통령과 관련 단체가 신고한 3억7500만달러는 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만달러의 4배에 육박한다. 트럼프 대통령이 여당인 공화당의 지지가 없어도, 독자적인 정치 활동을 하는데 문제없을 정도의 규모다.

반면 민주당전국위원회(DNC)는 보유 자금이 1400만달러에 불과했다. 여기에 1700만달러의 빚까지 있다.

뉴욕타임스(NYT)도 트럼프 대통령 측근들이 운영하는 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA) 슈퍼팩(Super PAC·특별정치활동위원회)이 3억400만달러를 보유, 민주당에 비해 크게 유리하다고 보도했다. 폴리티코가 보도한 3억7500만달러에 MAGA 슈퍼팩도 포함된다.

MAGA 슈퍼팩은 트럼프 대통령이 적극적으로 모금하고, 그로부터 사업 특혜나 사면을 받으려는 후원자들이 호응하면서 작년 하반기에만 1억1200만달러를 확보했다.

트럼프 대통령은 이 자금을 향후 선거에 영향력을 행사하는 데 사용할 수 있다. 대표적으로 오는 11월 예정된 연방 상·하원의원 선거(중간선거)가 트럼프 대통령의 영향력을 보여줄 기회로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 정치자금을 활용해 중간선거에 출마한 특정 공화당 후보를 지원하거나 민주당 경쟁자를 공격하는 데 쓸 수 있다.

NYT는 막대한 자금을 동원할 수 있다는 사실 자체가 일종의 경고로 작용, 공화당 내 비판 세력을 견제할 수 있다고 관측했다.

NYT는 전반적인 자금력에서 민주당이 불리해 보이는데, 노스캐롤라이나와 오하이오, 조지아 등 접전 지역의 상원의원 선거전에서는 일부 민주당 후보가 공화당 후보보다 더 많은 정치자금을 모았다고 분석했다.