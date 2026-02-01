[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시가 운영하는 농특산물 온라인쇼핑몰 구미팜이 오는 18일까지 설명절을 맞아 소비자를 위한 설맞이 특별 할인 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 설명절을 앞두고 지역 농가의 판로를 확대하고 소비자에게는 합리적인 가격으로 구미에서 생산된 우수 농특산물을 제공하기 위해 마련됐다.

행사 기간 동안 구미팜 구매고객을 대상으로 구매금액별 즉시 사용 가능한 할인 쿠폰이 제공된다. 쿠폰 혜택은 ▲1만원 이상 구매시 2000원 ▲3만원 이상 구매시 5000원 ▲ 10만원 이상 구매시 1만원 할인으로 결제 단계에서 바로 적용할 수 있다.

구미팜 모바일앱을 신규 설치한 고객에게는 3000원 할인쿠폰을 추가로 제공해 모바일 이용 활성화와 함께 보다 편리한 쇼핑 환경을 지원한다.

구미팜은 현재 관내 100여 농가가 참여해 신선 농산물은 물론 장류, 곶감, 한과, 꿀 등 설 명절 선물로 적합한 다양한 품목이 입점해 있으며 온라인 쇼핑몰 및 모바일 앱을 통해 전국 어디서나 편리하게 주문할 수 있다.

구미팜 설맞이 할인 행사와 관련한 자세한 사항은 구미팜 온라인 쇼핑몰 및 모바일 앱을 통해 확인 할 수 있다.

김장호 구미시장은 “설 명절을 맞아 시민과 소비자들이 품질 좋은 구미 농특산물을 더욱 알뜰하게 구매할 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 지역 농가 소득 증대와 농특산물 판로 확대에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.