[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 그린란드 문제를 둘러싼 덴마크와의 협상을 거론, “합의가 잘 이뤄진 것 같다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 전용기인 에어포스원 기내에서 기자들과 만나 “우리는 협상을 시작했다”며 “모두에게 좋은, 매우 중요한 합의가 될 것으로 생각한다”고 했다.

백악관이 공개한 녹취록에 따르면 트럼프 대통령은 “합의가 잘 이뤄진 것 같다”며 “모두에게 좋은 거래가 될 것이라고 생각한다”고 했다.

그러면서 “국가 안보 관점에서 정말 중요한 거래”라며 “나는 그 부분에서 합의를 이룰 수 있을 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

다만 트럼프 대통령은 구체적으로 어떤 합의가 이뤄질 것인지 등에 대해선 말을 아꼈다.

트럼프 대통령은 올 초 기습 작전으로 나콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 후 그린란드 병합을 위해 무력 사용도 배제하지 않겠다고 해 유럽의 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국들 사이에서 파문을 일으켰다. 그린란드는 나토 회원국인 덴마크의 자치령이다.

앞서 지난 29일에는 미국과 덴마크가 그린란드 갈등 해소를 위한 첫 고위급 실무 회담도 진행했다.

라스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 “(회담이)매우 건설적 분위기로 잘 진행됐고, 추가 회담도 잡혀 있다”면서도 “상황이 해결된 것은 아니다”라고 밝혔다.

그는 “긴장이 고조되다가 이제 정상 궤도로 돌아왔다”며 “1주일 전보다 오늘 약간 더 낙관적”이라고 설명했다.

그러면서 “여러 차례 분명히 밝혔듯 우리는 물론 북극 지역과 관련한 미국의 안보 우려를 공유하고 있다”며 “이는 우리가 긴밀한 협력을 통해 해결하고자 하는 사안”이라고 했다.