2월 5~6일 양천공원서 57개 지자체 127개 업체 참여 설맞이 직거래장터 개최 자율포장부스, 1시간 무료주차권, 지역 내 당일 무료 배송 등 편의서비스 제공 참여업체, 판매수익금 5% 이내 자율 기부해 명절맞이 이웃사랑 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 설 명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 덜고 지역 간 상생을 도모하기 위해 오는 2월 5일과 6일 이틀간 양천공원에서 ‘2026년 설맞이 직거래장터’를 운영한다.

이번 직거래장터는 전국 57개 지자체, 127개 업체가 참여하는 역대 최대 규모로, 제철 과일과 수산물, 장류, 떡, 참기름, 한과 등 설 명절에 수요가 높은 제수용품과 지역특산물 약 300여 개 품목을 한자리에서 선보인다. 생산자가 직접 참여해 판매하는 방식으로 유통 단계를 최소화, 소비자는 시중 대비 합리적인 가격으로 품질이 검증된 상품을 구매할 수 있다.

특히 올해 장터에는 자매결연지인 강화군, 부여군, 완도군 등을 비롯해 남양주시(배·딸기), 광양시(매실청·한우떡갈비), 남원시(곤드레밥·오곡찰밥) 등 지자체가 새롭게 합류했다. 지역별 특색이 살아 있는 농·수·축산물 등이 가득해, 방문객들은 전국의 우수 특산물을 직접 비교하며 구매할 수 있을 것으로 기대된다.

구는 이용객들이 보다 편리하게 장터를 이용할 수 있도록 다양한 편의 서비스도 마련했다. 장터 내에는 자율 포장부스를 마련, 구매 고객에게는 장터 인근 노상공영주차장 1시간 무료주차권을 제공한다. 또 구입한 상품을 편하게 배송 받을 수 있도록 양천구 지역에 한해 무료로 당일 배송서비스도 운영한다.

이와 함께 직거래장터를 통한 나눔 문화 확산에도 힘을 보태고 있다. 구는 2023년부터 직거래장터 판매 수익금의 최대 5%를 양천사랑복지재단을 통해 기부해 왔으며, 지금까지 누적 기부금 2700만 원 이상을 지역내 그룹홈에 거주하는 아동·청소년 등에게 전달했다.

이번 설맞이 장터에서도 자발적 기부를 이어가며, 명절에 상대적으로 소외되기 쉬운 이웃들과 온정을 나눌 계획이다.

‘2026년 양천구 설맞이 직거래장터’는 오는 2월 5일과 6일 오전 10시부터 오후 5시까지 양천공원에서 열린다. 행사와 관련한 자세한 사항은 양천구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

이기재 양천구청장은 “이번 설맞이 직거래장터는 물가 부담을 덜면서도 지역 생산자와 소비자가 함께 웃을 수 있는 상생의 장”이라며 “질 좋은 특산물과 제수용품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 만큼 많은 구민들이 방문해 풍성하고 훈훈한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.