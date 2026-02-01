12일 서초1인가구지원센터서 공동조리·식사형, 밀키트 나눔형 등 설 명절 프로그램 운영 지역 내 거주 1인가구 함께 떡국 조리하고 식사하거나 전통놀이 체험하며 미리 설 맞아 2~9일 센터 누리집 통해 신청... 구, 올해 1인가구 생활 밀착형 지원 프로그램 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “외로움 덜고 따뜻한 명절 보내길... 소속감 느끼고 건강한 일상 누리도록 지원할 것”

전성수 서울 서초구청장은 혼자 설 명절을 보내는 지역 내 1인가구가 고립되지 않고 사회적 유대감을 형성하도록 오는 12일 설 명절 특별프로그램 ‘싱글싱글 문화교실’ ‘나야, 떡국’을 운영한다며 이같이 밝혔다.

서초1인가구지원센터(양재천로 125-10, 4층)에서 열리는 이번 특별프로그램은 올해 설 명절을 맞아 명절 기간 중 1인가구가 느낄 수 있는 외로움과 식생활 부담을 동시에 완화하기 위해 마련됐다. 참여자의 생활 여건에 맞는 방식으로 프로그램에 참여할 수 있도록 ▲공동조리·식사형(오전·오후반) ▲밀키트 나눔형(밀키트반)으로 구성했다.

공동조리·식사형 프로그램은 12일 오전 11시, 오후 1시 30분에 각 8명씩 총 16명을 대상으로 진행된다. 참여자들은 같은 공간에서 함께 소고기 떡국을 조리하고 식사를 나누며 미리 맞이하는 설 명절을 보내게 된다. 구는 프로그램 이후에도 1인가구가 식사로 활용할 수 있는 ‘떡국 밀키트’를 추가 제공할 예정이다. 같은 날 오후 3시부터 저녁 8시까지 운영되는 밀키트반에는 30명의 참여자가 센터를 방문해 떡국 밀키트를 수령하고 ‘전통놀이존’에서 우리나라 전통놀이를 체험하며 명절 분위기를 즐기게 될 것으로 기대된다.

해당 프로그램은 모두 중위소득 170% 이하의 서초구 거주 1인가구를 대상으로 신청받아 무료로 진행된다. 2일부터 9일까지 서초1인가구지원센터 누리집을 통해 신청할 수 있고, 신청인원이 정원을 초과할 경우 추첨으로 참여자가 선정된다. 기타 자세한 사항은 서초1인가구지원센터로 문의하면 된다.

구는 올해 1인가구가 일상 속에서 지역사회와 연결된 삶을 체감할 수 있는 생활 밀착형 지원 프로그램을 확대한다는 방침이다. 주거취약 1인가구에 집 내부 소규모 수선·수리비를 지원하는 ‘서리풀 뚝딱이’, 1인가구 관계망 형성을 위한 ‘싱글데이’ 행사 등 기존 인기 프로그램을 지속 운영한다.

특히 방문형 통합 안전점검인 ‘싱글 홈체크’, 사별·이혼 등으로 갑작스러운 환경변화를 맞게 된 1인가구의 적응을 응원하는 ‘응원키트’ 등 다각적인 맞춤형 프로그램도 신규로 발굴·도입해 운영에 나설 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 특별프로그램을 통해 1인가구 주민들이 외로움을 덜고 이웃과 온정 나누는 따뜻한 설 명절 보내시길 바란다”며 “앞으로도 1인가구가 서초구라는 공동체 안에서 소속감을 느끼고 건강한 일상을 누릴 수 있도록 세심한 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.