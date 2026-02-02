㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 그룹 방탄소년단 지민과 함께한 신제품 ‘엔젤뮤게’의 신규 캠페인 영상을 공개해 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

이번 신제품은 기존 퍼퓸 헤어 오일 라인의 높은 인기에 힘입어 출시된 제품으로, 감각적인 향기와 함께 강화된 모발 엔젤링 효과를 통해 손상된 모발에 깊은 보습과 윤기를 부여하는 것이 특징이다. 특히 건조한 겨울철에 푸석해지고 엉키기 쉬운 모발을 즉각적으로 차분하게 정돈하며, 오일 특유의 끈적임이나 무거움 없이 가볍고 실키한 마무리감을 선사한다.

아도르 관계자는 “신제품 ‘엔젤뮤게’는 퍼퓸 헤어 오일 라인의 노하우를 바탕으로, 더욱 다양한 고객의 라이프스타일에 어우러질 수 있도록 개발됐다”며 “감각적인 향기와 세련된 사용감으로 일상 속에서 자신만의 향기 케어를 완성할 수 있을 것”이라고 전했다.

아도르는 이번 신제품 출시를 기념해 브랜드 전속 모델 방탄소년단 지민과 함께한 두 번째 메인 캠페인 영상을 공개했다.

영상은 ‘은방울꽃 향기가 나면 행복이 찾아온다’는 메시지를 중심으로, 은방울꽃을 모티브로 한 맑고 청아한 분위기 속에서 지민의 포근하면서도 로맨틱한 매력을 담아내며 눈길을 사로잡는다.

한편, 이번 신제품 ‘엔젤뮤게’는 올리브영 단독으로 만나볼 수 있으며, 구매 시 할인 및 10ml 미니 오일 증정과 2월 올영픽 선정 기념 아도르 지민 미니 포토북 증정 등 다양한 프로모션도 진행된다.