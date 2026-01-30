[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 근로 중인 주거․교육급여 수급 가구와 차상위계층의 자산 형성과 자립을 지원하기 위해 ‘2026년 희망저축계좌(Ⅱ)’ 신규 가입자를 2월 2일부터 24일까지 모집한다.

희망저축계좌(Ⅱ)는 근로활동을 지속하는 저소득 가구가 안정적으로 목돈을 마련할 수 있도록 돕는 자산형성 지원 사업이다.

가입자가 3년간 매월 10만 원 이상(최대 50만 원)을 저축하면 근로소득장려금이 추가로 적립된다.

지원 금액은 1년 차 월 10만 원, 2년 차 20만 원, 3년 차 30만 원이다. 이에 3년 만기 시에는 본인 적립금 360만 원에 근로소득장려금 720만 원과 이자를 포함해 최대 1080만 원을 지급받을 수 있다.

가입 대상은 주거․교육급여 수급 가구 및 차상위계층 가구 가운데 근로자 또는 사업자가 포함된 가구다.

만기 지급을 위해서는 ▷근로․사업활동 지속 ▷3년간 본인적립금 납입 ▷자립역량교육 10시간 이상 이수 등의 요건을 모두 충족해야 한다.

신청은 주소지 관할 동 행정복지센터에서 접수받는다.