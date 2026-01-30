5주간 실사 진행…3월 30일까지 본입찰

[헤럴드경제=김벼리 기자] 예금보험공사는 30일 MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험 공개매각 예비입찰에 참여한 하나금융지주·한국투자금융지주·JC플라워 등 3개 사 모두를 예비인수자로 선정했다고 밝혔다.

예보는 예비인수자들에게 약 5주간의 실사와 본입찰 참여 기회를 부여할 예정이다. 본입찰은 오는 3월 30일까지 접수한다. 유효한 입찰차가 있을 경우 4월 초까지 우선협상대상자 선정을 추진한다.

예보는 “향후 예별손보의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 새로운 인수자 또는 5개 손보사로 이전될 예정”이라며 “보험계약자에게는 어떠한 불이익이 발생하지 않는다”고 말했다.

이어 “앞으로도 예보는 보험계약자 보호와 예별손보의 조속한 정상화를 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

지난 23일까지 진행한 예별손보 공개 매각 예비입찰에 하나금융지주, 한국투자금융지주를 비롯해 미국계 사모펀드 JC플라워 등이 참여했다.

예보는 2022년 4월 MG손보가 부실금융기관으로 결정된 이후 여러 차례 공개 매각을 추진했지만 불발됐다. 지난 2024년 말에는 메리츠화재가 우선협상대상자로 선정됐으나 무산된 바 있다.

지난해 9월 금융위는 MG손보의 계약이전 및 영업정지 처분을 의결하면서 MG손보의 모든 보험계약과 자산은 예별손보로 이전된 상태다. 예별손보는 출범에 앞서 MG손보 직원 절반가량만을 승계하고, 급여도 기존 보수의 90~95%로 낮추며 인건비를 대폭 줄였다.