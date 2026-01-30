시장 평균 40%P가량 웃도는 성과 AI 투자 알고리즘…사람보다 낫다

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 퇴직연금 로보어드바이저 시장에서 시장 평균을 40%포인트가량 웃도는 수익률을 기록하며 업계 최고 수준의 성과를 기록하고 있는 것으로 나타났다.

30일 코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터 비교공시에 따르면, NH투자증권의 자체 알고리즘인 ‘NH_DNA 퇴직연금_Floopin_P’ 전략은 최근 1년 동안 60.39%의 수익률을 기록했다.

이어 ‘NH_DNA 퇴직연금_Econex_P’, ‘NH_DNA 퇴직연금_ThriveX_P’도 각각 57.57%, 53.14%의 수익률을 달성했다. 이는 같은 기간 시장 평균인 22.4%를 크게 웃도는 수치다.

NH투자증권 퇴직연금 로보어드바이저는 인공지능(AI) 알고리즘과 빅데이터를 활용해 개인형 퇴직연금(IRP)을 운용·관리해 준다. 고객에게 투자 포트폴리오나 상품을 단순히 추천하는 자문 서비스를 넘어, 고객을 대신해 포트폴리오 구성과 운용의 모든 과정을 자동으로 수행하는 일임 서비스라는 점이 특징이다.

NH투자증권 관계자는 “투자가 익숙하지 않거나 바쁜 직장인에게 최적화된 연금 투자 설루션으로, 감정에 휘둘리지 않는 데이터 기반 투자로 시장 변화에도 흔들림 없는 장기 투자가 가능하다”고 설명했다.

퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스는 IRP 계좌를 통해 연간 최대 900만원까지 투자할 수 있으며, NH투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 가입 및 관리가 가능하다.

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 “로보어드바이저는 역사상 처음인 코스피 5000 시대에도 인간처럼 감정에 흔들리지 않고 냉철하게 투자 원칙을 지킨다”며 “업무로 바빠 시장을 자주 확인할 수 없는 직장인들에게 퇴직연금 로보어드바이저는 변동성 장세의 든든한 방패이자 안정적인 수익의 창이 될 것”이라고 말했다.