[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 스타트업·벤처기업의 유니콘(기업가치 1조원 이상) 도약을 지원하기 위한 성장사다리 사업을 새로 신설한다.

중소벤처기업부는 2026년도부터 ‘유니콘브릿지 사업’을 도입하고, 참여기업을 오는 1월 30일부터 모집한다고 이날 밝혔다.

유니콘브릿지 사업은 ‘유니콘 육성’이라는 국정과제 달성을 목표로 올해 처음 도입된 사업으로, 단기간 내 글로벌 유니콘으로 성장할 가능성이 높은 기업을 선별해 2년간 집중 지원하는 것이 핵심이다. 중기부는 매년 잠재 유니콘 기업 50개사를 선정해 총 16억원의 정부지원금과 최대 200억원의 특별보증을 단계적으로 제공할 계획이다.

선정된 50개 기업은 1차년도에 글로벌 시장 개척 등에 활용할 수 있는 정부지원금 6억원과 최대 100억원의 특별보증을 지원받는다. 이 가운데 성과가 우수한 상위 20개사는 2차년도에 추가로 정부지원금 10억원과 특별보증 최대 100억원을 더 지원받을 수 있다.

이와 함께 국내외 투자 유치 연계 프로그램, 해외 박람회 및 글로벌 학회 참가, 공공시장 진출 지원 등 유니콘 도약을 위한 다양한 후속 프로그램도 병행 지원된다. 다만 2차년도 추가 지원 규모와 선정 기업 수는 2027년도 정부 예산안에 따라 일부 조정될 수 있다.

신청 대상은 최근 5년간 누적 투자유치 금액이 50억원 이상인 비상장 기업 가운데 기업가치 1000억원 이상이거나, 팁스(TIPS) R&D 또는 초격차 스타트업 프로젝트를 완료한 창업·벤처기업이다. 코넥스 상장기업도 신청이 가능하다. 최종 선정 기업은 성과 평가를 거쳐 50개사로 압축된다.

중기부는 특히 인공지능(AI), 시스템반도체, 바이오·헬스 등 딥테크 분야 기업에 대해 평가 가점을 부여해 글로벌 기술 패권 경쟁을 선도할 혁신 기업을 집중 육성할 방침이다. 아울러 팁스 완료 기업, 초격차 스타트업 프로젝트 수행 기업, 아기유니콘·예비유니콘 선정 기업에도 가점을 적용해 ‘이어달리기식’ 정부 지원 체계를 구축한다.

다만 단계별 성과 평가에서 투자 유치 등 시장 검증을 충족하지 못할 경우 실패 판정을 받게 되며, 이 경우 정부지원금의 일부 또는 전액을 환수한다. 성실 실패와 불성실 실패 여부에 따라 환수 금액은 차등 적용된다. 중기부는 기업의 자금 조달 여건을 감안해 성공 판정에 대한 1년의 유예기간도 부여할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 “유니콘 기업은 혁신 기술 개발과 양질의 일자리 창출을 통해 국가 성장의 핵심 동력이 된다”며 “유니콘브릿지 사업을 통해 잠재력이 검증된 혁신기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.

유니콘브릿지 사업 신청은 1월 30일부터 2월 20일까지 진행되며, 세부 내용은 중기부 누리집(www.mss.go.kr)과 기술보증기금 디지털지점 누리집(www.kibo.or.kr)에서 확인할 수 있다.