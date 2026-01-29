최근 주택 시장에서 실수요자들의 주거 선택 기준이 점차 명확해지고 있다. 단순한 입지 경쟁을 넘어 브랜드·역세권·대단지·신축·평지·초등학교 인접, 이른바 ‘브·역·대·신·평·초’ 요건을 갖춘 단지를 중심으로 선별적인 수요가 형성되는 모습이다. 대출과 세제 환경이 보수적으로 변하는 상황에서, 검증된 조건을 갖춘 ‘똘똘한 한 채’에 대한 선호가 강화되고 있다는 분석이다.

부동산 업계에 따르면 이러한 흐름은 자산 가치와 실거주 만족도를 동시에 고려하는 수요가 늘어난 데 따른 결과로 풀이된다. 특히 수도권에서는 생활 인프라와 교통, 교육 여건까지 종합적으로 갖춘 단지가 상대적으로 안정적인 선택지로 평가받고 있다.

이 같은 기준에서 수원 이목지구에 공급 중인 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 주목받고 있다. 해당 단지는 브랜드 아파트로서의 기본 요건은 물론, 교통·단지 규모·교육 환경 등 실수요자들이 선호하는 조건을 두루 갖췄다는 평가다.

단지는 지하철 1호선 성균관대역 도보권에 위치해 수원 도심과 서울 주요 지역으로의 이동이 가능하다. 여기에 해당 역을 이용해 향후 GTX-C 노선 이용도 가능해 서울 접근성이 더욱 높아질 전망이다. 단지 인근으로는 신분당선 연장, 인덕원~동탄 복선전철 등 광역 교통망 계획과의 연계 가능성도 거론되며, 중장기 교통 여건 개선에 대한 기대감도 이어지고 있다.

단지 규모 면에서도 경쟁력을 갖췄다. ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’는 지하 3층~지상 최고 29층, 총 1,744세대로 조성되는 대단지 아파트다. 대단지는 관리 효율성과 커뮤니티 구성, 단지 내 생활 편의성 측면에서 소규모 단지 대비 장점을 갖는 것으로 평가된다.

신축 아파트라는 점도 강점이다. 최신 주거 트렌드가 반영된 평면 설계와 단지 계획이 적용돼 주거 쾌적성이 높고, 노후 단지 대비 에너지 효율과 생활 동선 측면에서도 경쟁력을 갖췄다. 특히 이목지구는 급경사가 없는 평지 중심의 지형으로 형성돼 보행 이동과 일상 생활의 편의성이 우수하다는 평가다.

교육 환경 역시 눈길을 끈다. 단지 인근에는 초등학교 예정 부지를 비롯해 공공도서관, 학원가 형성이 가능한 상업·업무권역이 계획돼 있다. 도보권 생활권 안에서 교육과 일상 인프라를 함께 누릴 수 있는 구조로, 자녀를 둔 실수요층의 관심이 이어지고 있다.

부동산 업계 관계자는 “최근 시장에서는 막연한 개발 호재보다 브랜드, 교통 접근성, 단지 규모, 교육 여건처럼 체감 가능한 요소들이 주거 선택의 핵심 기준이 되고 있다”며 “브·역·대·신·평·초 요건을 고루 갖춘 단지는 시장 변동성 속에서도 실수요 중심의 선택지로 남을 가능성이 크다”고 말했다.

한편 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’의 견본주택은 수원역 인근 수원시 권선구 서둔동 일대에 마련돼 있다.