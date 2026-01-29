최근 스터디카페를 바라보는 시선이 달라지고 있다. 단순히 조용한 공부 공간이 아닌, 일과 자기계발에 이용되는 공간으로 역할이 확장되면서 스터디카페의 공간 구성과 위치에 대한 기준도 함께 바뀌고 있다.

이러한 변화의 배경에는 이용 문화의 전환이 있다. 과거 스터디카페는 시험 기간에 집중적으로 이용되는 학습 전용 공간에 가까웠다. 그러나 최근에는 이용 목적이 시험 준비에 국한되지 않고, 직장인의 업무, 자기계발, 개인 프로젝트 등으로 확대되며 일상 속에서 반복적으로 찾는 공간으로 자리 잡고 있다. 이용 시간대 역시 특정 시기에 몰리기보다 평일과 주말, 주간과 야간으로 고르게 분산되는 경향을 보인다.

이용 문화가 달라지면서 공간에 대한 기대도 변화하고 있다. 단순히 조용한 환경만 제공하는 공간보다는, 접근성이 좋고 자연스럽게 들를 수 있는 위치가 중요해진 것이다. 이에 따라 거리와 바로 맞닿아 있는 1층 입지는 스터디카페가 생활 동선 안으로 들어오기 위한 새로운 선택지로 떠오르고 있다.

시장에서는 이러한 1층 입점 흐름을 스터디카페의 기능 확장을 보여주는 신호로 해석한다. 학습이라는 단일 목적을 넘어, 일과 집중, 휴식이 이어지는 생활형 공간으로 역할이 확장되면서 가시성과 개방성이 중요한 요소로 작용하기 시작했다는 것이다. 이는 스터디카페가 더 이상 ‘찾아가는 공간’이 아니라, 일상 속에서 자연스럽게 마주치는 공간으로 변화하고 있음을 의미한다.

이러한 흐름 속에서 작심은 스터디카페를 단순한 좌석 제공 공간이 아닌, 공간 운영 관점에서 재정의하며 새로운 방향성을 제시하고 있다. 이용 목적의 다양화와 체류 방식의 변화에 맞춰 입지와 공간 기획을 함께 고민하며, 기존의 상층부 중심 공식에서 벗어난 전략을 이어가고 있다.

2026년 공간 트렌드는 명확하다. 이용 문화가 바뀌면 공간의 위치와 역할도 함께 달라진다. 스터디카페가 1층을 향하고 있는 이유 역시 이 연장선에 있다. 조용히 위층에 머물던 공부 공간이, 이제는 도시의 생활 동선 속으로 들어오고 있다. 이는 스터디카페 시장이 새로운 단계로 접어들고 있음을 보여주는 상징적인 변화로 평가된다.