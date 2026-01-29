윤비 한국연구재단 인문사회연구본부장.[한국연구재단 제공]
[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 인문사회연구본부장에 성균관대학교 윤비 교수를 선임했다.

윤비 본부장은 정부에서 위탁받은 인문사회연구지원사업의 연구동향조사 ▷과제관리 ▷기획 ▷평가 ▷정보 ▷통계 ▷성과관리 등에 관한 총괄·조정 사항 및 본부 소속 (책임)전문위원 선임·운영에 관한 사항 등을 2년간 담당하게 된다.


