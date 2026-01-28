[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원특례시(시장 이재준)는 27일 시청 상황실에서 2026년 상반기 수원시 청년정책조정위원회 정기회의를 열고, ‘2026년 수원시 청년정책 실행계획’을 심의·의결했다.

2026년 수원시 청년정책 실행계획은 청년의 삶 전반을 체계적으로 지원하기 위한 종합계획이다. 일자리, 주거, 교육, 복지·문화, 참여·권리 등 5대 분야에서 86개 과제를 추진한다. 24개 부서가 참여하며, 총사업비는 392억 6500만 원이다.

분야별 중점 추진 방향은 ▷(일자리) 청년 사회 진입과 재도전 일자리 연계 ▷(주거) 청년 주거비 부담 완화와 주거 정보 제공 ▷교육) 청년 역량 강화와 교육–일자리 연계 ▷(복지·문화) 청년 마음건강 지원과 공동체 활성화 ▷(참여·권리) 청년정책 참여 확대와 전달체계 구축이다.

주요 사업은 ▷취업준비청년 면접정장 무료대여 ▷청년도전 지원사업 ▷청년성장 프로젝트 ▷전입 청년 단기숙소 ‘새빛호스텔’ 운영 ▷청년월세 지원 ▷수원 전월세 상담 ▷수원시 대학생 한마음 페스티벌 ▷청년 동아리 지원사업 등이다.

올해는 ▷청년 주거 패키지 ▷고립·은둔청년 ‘다시 밖으로’ 프로젝트 ▷생성형 인공지능 기반 고위험 청(소)년 사전예방시스템 ‘점프프렌즈’ 운영 ▷사회 초년생 청년 무상교통 버스비 지원 ▷청소년학 전공 현장실습 등 신규 사업을 추진한다.

‘청년기본법’과 ‘수원시 청년 기본 조례’에 따라 설치된 청년정책조정위원회는 수원시 청년정책에 관한 주요 사항을 심의·조정하는 역할을 한다. 제5기 수원시 청년정책조정위원회는 청년과 전문가, 공직자, 수원시의회 의원 등 31명으로 구성됐다.

수원시는 청년정책조정위원회가 제안한 의견을 청년정책 사업 추진 부서에 전달하고, 각 부서는 이를 검토해 정책에 반영할 계획이다.