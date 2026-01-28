[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남아트센터(대표이사 윤정국) 아카데미가 시민들이 일상에서 예술 창작의 즐거움을 누릴 수 있는 2026년 1학기 정규 강좌를 선보인다.

매 학기 알찬 프로그램으로 꾸준한 호응을 얻어온 성남아트센터 아카데미는 다음달 24일부터 6월 27일(토)까지 성인을 위한 예술 실기‧감상인문 강좌와 어린이 아카데미 등 3개 부문 총 54개 강좌를 운영한다.

먼저 예술 실기 부문은 장르별 예술성과 전문성을 고루 갖춘 강좌로 구성된다. 기악과 성악부터 서양화‧동양화‧한국무용‧발레 등 다양한 분야에서 수준과 취향에 맞춰 선택할 수 있으며, 직장인을 위한 첼로‧클라리넷‧인체 크로키 등 총 12개의 저녁 강좌도 만날 수 있다. 실기 강좌는 2월 24일(화)부터 총 16차시로 진행된다.

분야별 전문가와 평론가들이 진행하는 감상인문 강좌는 클래식 음악과 미술사 등 다채로운 예술분야를 탐구한다. 세계적인 오페라 무대를 해설과 함께 감상하는 ‘오페라 살롱’을 비롯해, 아트 컬렉팅의 기초와 갤러리 현장 탐방을 병행하는 ‘미술 애호가 및 컬렉터 과정’, 세계 클래식 음악 페스티벌과 그 도시의 미술관을 함께 소개하는 ‘음악이 있는 도시, 미술관이 있는 여행’ 등 총 7개 강좌가 마련됐다. 3월 10일(화)부터 요일별 순차 개강하며, 총 13회 차시 중 1회는 무료 오픈 특강으로 운영된다.

3월 17일(화) 개강하는 어린이 아카데미(총 12차시)는 아이들의 창의성과 예술적 감수성을 키우는 데 초점을 맞췄다. 색채의 움직임과 변화를 관찰하는 ‘컬러스튜디오-색이 흐르는 시간’과 세계 명작동화와 소설을 자신만의 시점으로 재구성하는 ‘스토리메이커의 예술환상특급’, 서사형 융합예술 ‘원더아트마켓’, ‘창의드로잉’등 다양한 프로그램이 마련된다. 이 외에도 가야금‧바이올린‧첼로 실기 강좌를 통해 순수예술의 역량을 기초부터 키울 수 있다.

성인강좌는 다음달 4일, 어린이 강좌는 10일 오전 10시부터 선착순 온라인 접수가 시작된다.현장 접수는 온라인 접수 다음 날부터 가능하다.