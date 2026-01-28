이현재 시장 “하남의 미래 가치를 함께 기록하는 의미 있는 시간”

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시가 28일, 기부와 나눔을 실천해 온 기부자 및 관계자 300여명을 초청해 나눔의 가치를 공유하고, 감사의 뜻을 전하는 시간을 가졌다.

‘하남시 기부자 명예의 전당 헌정식 : 당신의 이름’을 주제로 열린 이번 헌정식은 시 발전을 위해 기부와 나눔을 실천해 온 기부자들의 이름을 기부자 명예의 전당에 헌정하고, 기부의 의미와 가치를 시민과 함께 되새기는 자리로 마련됐다.

이날 행사에서는 기부가 만들어낸 변화와 성과를 공유하며, 지역사회에 미치는 나눔의 중요성을 다시 한번 조명했다.

그동안 조성된 기부금은 문화·복지 등 다양한 분야에 활용돼 하남시민의 삶의 질 향상에 기여해 왔다. 문화 분야에서는 시민 참여형 문화행사와 축제 지원을 통해 문화 향유 기회를 확대했으며 하남시가 고품격 문화도시로 도약하는 기반을 마련했다. 복지 분야에서는 취약계층 지원을 통해 복지 사각지대 해소에 힘쓰는 한편, 미래 세대를 위한 든든한 지원군 역할을 해왔다.

이현재 하남시장은 “꽁꽁 얼어붙은 경제 여건 속에서도 따뜻한 나눔을 실천해 주신 기부자 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 나눔의 문화가 더욱 확산돼 시정 전반의 발전을 이끄는 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “이번 명예의 전당 헌정식은 단순히 기부자의 이름을 남기는 자리가 아니라, 하남의 미래 가치를 함께 기록하는 의미 있는 시간”이라며 “2026년 한 해, 하남에 기부했다는 사실만으로도 자부심을 느낄 수 있도록 실질적인 시정 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다.