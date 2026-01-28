찬성 46명·반대 11명·기권 2명

[헤럴드경제(안동)=김병진 기자] 경북도의회는 ‘경북도와 대구시 통합에 대한 의견 제시의 건’을 찬성 의결했다.

28일 경북도의회에 따르면 이날 오후 열린 도의회 제360회 임시회에서 ‘경북도와 대구시의 행정통합에 대한 의견제시의 건’을 표결에 부친 결과 재석 의원 59명 가운데 찬성 46명·반대 11명·기권 2명으로 가결됐다. 이에 따라 대구·경북 행정통합을 위한 최대 고비가 넘어감으로써 통합 추진에 급물살을 타게 됐다.

이날 표결에 앞서 이철우 경북지사의 통합찬성을 요구하는 인사말이 있은 다음 찬반 토론에 들어가 찬반 각 2명씩의 발언이 진행됐고 곧바로 투표가 진행됐다. 결과는 경북 북부권 도의원 11명을 제외하고 찬성이 압도적이었다.

이번 표결 결과를 토대로 경북도는 대구시와 함께 통합 특별법안을 보완해 이달 안에 법안을 발의해 ▷다음달 중앙부처와 특례 등 협의 ▷국회 상임위원회 법안 심사 ▷국회 본회의 의결 ▷법률안 공포가 이뤄지도록 한다는 방침이다.

이를 토대로 오는 6월 3일 민선 9기 전국동시지방선거에서 통합 단체장 1명을 선출하고, 오는 7월 통합 ‘대구경북특별시(가칭)’를 출범한다는 구상이다.

경북도와 대구시는 각 청사 활용 방안과 경북 북부 지역 균형발전, 경북도청 신도시 발전, 시군구 권한이양, 고도의 자치권 확보 등을 위한 통합 특별법안(6편 14장 20절 323조)을 마련 중이다.

박성만 경북도의회 의장은 “오늘 경북도의회의 결정은 지방소멸 위기에 직면한 대한민국 지방자치의 새로운 돌파구를 마련하는 역사적 결단”이라며 “경북도의회는 앞으로도 입법 추진 과정 전반을 면밀히 모니터링해 도민의 목소리가 제대로 반영될 수 있도록 대의기관으로서의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.