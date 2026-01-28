신년 언론 소통 브리핑에서 2026년도 군정 목표 설명 4대 키워드 ‘안전도시·환경도시·관광도시·건강도시’

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)은 28일 군청 대회의실에서 언론인들을 초청, 신년 언론 소통 브리핑을 개최했다.

병오년 새해를 맞이해 진행된 이번 언론 소통 브리핑은 2025년 군정 성과를 공유하고, 2026년 군정 계획의 추진 방향을 설명하여 언론인과의 공감대 형성을 위한 소통의 자리로 마련됐다.

이날 브리핑에서는 ▷공약사업 이행률 88.3% 달성 ▷남한강 테라스 준공 ▷양평종합체육센터 준공 ▷양평물맑은시장 빛거리 조성 ▷양수리 UN관광기구 최우수 마을 선정 ▷치매안심센터 직영 전환 ▷ 12개 읍면 맨발걷기길 조성 ▷군민 1인당 쓰레기배출량 연 4kg 감축 ▷전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 ▷양평 물맑은시장 배수펌프장 증설 ▷신원정수장 준공 등 2025년도 사업추진 현황을 설명했다.

이어 2026년도 군정 4대 키워드인 ‘안전도시·환경도시·관광도시·건강도시’를 목표로 ▷국제 안전도시 인증을 위한 TF 운영 및 CCTV 확대를 통한 통합관제센터 역할 강화 ▷공공세척센터 운영 및 생활폐기물 거점배출시설 확충을 통한 자원순환 환경 조성 ▷서부·중부·동부권 권역별 인프라 구축을 통한 관광문화벨트화 ▷지역보건의료기관 운영 및 치매 환자 서비스 확대와 안심진료 체계 구축 등 양평의 미래도시 도약을 위한 군정 계획에 대해 밝혔다.

군청사 이전과 지역 응급의료기관 운영 계획을 비롯한 양근대교 건설공사 및 용문-홍천 간 광역철도 사업 추진에 대한 질의와 양평의 관광지를 활용한 방문객 유입 방안, 두물머리·세미원의 국가정원 도약 등에 대한 다양한 분야의 질의가 이어졌고 해당 질의에 대해 전진선 군수가 답변하는 시간을 가졌다.

전진선 양평군수는 “정확하고 깊이 있는 기사를 통해 양평 군정에 큰 관심을 가져 주시는 언론인분들께 진심으로 감사드린다”며, “2026년은 민선8기와 9기를 잇는 중요한 시기로 언제나 언론과의 적극적인 소통과 협조를 바탕으로 군민들이 바라는 희망과 감동이 흐르는 매력양평을 만들어 가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.