[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 28일 군청 제1회의실에서 ‘제3차 울릉군 기후위기 적응대책 세부이행과제 설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 2026년부터 2030년까지 추진되는 제3차 울릉군 기후위기 적응대책의 60개 세부이행과제를 공유하기 위해 마련됐다.

지구온난화·해수면 상승·해양 산성화·집중호우 등 현재 우리 주변에서 발생하고 있는 기후위기 현상에 대응하기 위한 구체적 실행방안을 논의하는 자리였다.

설명회에는 울릉군의 세부이행과제별 담당자들이 참석해 기후변화로 인한 해양·환경 영향, 지역사회 안전 확보 방안, 지속가능한 발전 전략, 주민 참여형 대응체계 구축 등 다양한 주제를 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

울릉군은 이번 설명회를 통해 기후위기 대응의 중요성을 다시 한번 강조하며 지역 특성을 고려한 맞춤형 적응대책을 적극 추진할 계획이다.

특히 ‘사람과 자연이 공존하는 기후안심도시, 울릉’을 비전으로 설정하고 안정적 생활 인프라 관리 및 재난‧재해 대비 체계 구축, 기후취약계층 보호 및 기후환경 관리로 안전한 생활기반 조성, 산림‧해양자원 및 생태계 보호를 통한 지속가능한 환경보존 등 3대 추진 방향을 중점적으로 추진한다.

울릉군 관계자는 “기후위기는 더 이상 먼 미래의 문제가 아니라 현재 우리 삶에 직접적인 영향을 미치고 있다”며 “울릉군은 주민과 함께 2026년부터 2030년까지 60개 세부이행과제를 충실히 이행해 안전하고 건강한 지역사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.