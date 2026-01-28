[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 28일 이재명 정부의 현금 살포가 고물가의 큰 원인 중 하나라고 주장했다.

장 대표는 이날 서울 양재동 aT센터에서 열린 ‘물가 점검 현장 간담회’에서 “우리 서민들은 하루하루 평범한 밥상에서 행복을 느낀다”며 “고물가는 그 평범한 밥상, 일상의 행복을 깨는 파괴자”라고 말했다.

그는 “물가는 삶의 만족도와 반비례한다. 경제 유기체에 있어 고물가는 만병의 근원”이라며 “현금 쿠폰 등이 시장에 너무 많이 풀리는 것이 고물가의 큰 원인이 될 것이다. 이렇게 물가가 우리 서민들 일상의 삶을 위협하고 있는데도 계속해서 현금을 살포하는 것은 당뇨 환자에게 설탕물만 먹이는 것과 같다”고 했다.

장 대표는 간담회 전 인근 하나로마트를 방문해 농산물 등 가격을 점검했다며 “농산물 가격 안정에서 가장 중요한 것은 수급 안정이다. 땀 흘려 노력한 생산자가 제값을 받을 수 있도록 수급을 조정하고 서민들 장바구니 물가가 무겁지 않도록, 그래서 일상의 평범한 밥상을 지켜 낼 수 있도록 정부가 노력하는 것이 핵심”이라고 강조했다.

이어 “이제 명절이 다가오고 있다”며 “그 어느 때보다 수급 안정을 통해 우리 서민들의 물가를 안정시키는 것이 중요하다고 할 것”이라고 덧붙였다.