28일 목포KBS공개홀서 추진위 발대식

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자]지방분권광주본부와 균형발전연구원, 목포KBS는 28일 목포KBS공개홀에서 ‘광주전남행정통합, 어떻게 할것인가?’를 주제로 토론회 및 시민단체 추진위원회 발대식을 개최했다.

이번 토론회는 광주전남행정통합과 목포신안무안영암 도약의 새로운 엔진 방향성 등 2가지 섹션으로 구성됐다. 목포, 영암 등 지역민 100여명이 참석했다.

1주제인 ‘광주전남 행정통합 왜 지금 하나가 되어야 하는가’는 김병록 목포대 교수가 좌장을 맡고 이민원 전 국가균형발전위원장이 주제발표에 나섰다. 지정토론에는 최선국 전남도의원, 이재석 광주과학기술원 명예교수, 이재창 지방분권전남연대 공동대표, 강용주 행정통합전남동부권열린포럼 공동대표가 참여했다.

2주제인 ‘기초단체 도약의 새로운 엔진을 위한 방향성’에는 정기영 세한대학교 명예교수가 주제발표를 맡았다. 지정토론에는 서찬호 환경운동가, 김철호 전 영암군의원, 최영수 세한대학교 명예교수가 참여했다.

유천 국립목포대 교수는 통합의과대학 신설 추진현황을 보고했다.

신대운 지방분권전남연대 대표는 “지역소멸 위기에 처한 광주전남이 새로운 성장동력을 만들기 위해서는 행정통합의 필요성이 그 어느때보다 높아가고 있다” 며 “지역민의 이해를 돕고 방향성을 제시하기 위해 각 분야 전문가들을 모시고 심도있는 토론을 이끌어 보겠다”고 말했다.