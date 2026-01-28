구매 시 선할인과 페이백 적용으로 최대 10% 혜택 제공 고물가 대응을 통한 가계 부담 완화와 지역 소비 촉진 기대 서울시 자치구 중 가장 이른 발행을 통한 명절 전 소비 활성화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 설 명절을 앞두고 구민의 장바구니 부담을 완화하고 골목상권 활성화를 위해 오는 2월 4일 오전 9시부터 200억 원 규모의 ‘성북사랑상품권’을 발행한다.

이번에 발행되는 성북사랑상품권은 구매 시 5% 선할인 혜택이 제공되며, 결제금액의 5%를 상품권으로 환급하는 페이백이 함께 추진된다.

이에 따라 이용자는 최대 10% 수준의 혜택을 받을 수 있으며, 고물가 상황에서 가계 부담을 줄이는 민생경제 지원 수단으로 활용될 것으로 기대된다.

이승로 성북구청장은 “서울시 자치구 중 가장 먼저 발행을 시작해 설 명절 이전 성북 지역 내 소비를 촉진하는 계기가 될 것”이라며 “200억 원 규모의 성북사랑상품권 발행이 구민의 실질적인 경제 버팀목이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

성북사랑상품권은 ‘서울페이플러스(서울Pay+)’ 애플리케이션을 통해 1인당 최대 50만 원까지 구매할 수 있으며, 성북구 내 약 9000 개 가맹점에서 사용할 수 있다.