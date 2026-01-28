[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 황보라가 ‘흑백요리사2’로 인기를 얻은 임성근 셰프의 ‘오이라면’ 레시피를 따라 만들어본 뒤 “너무 맛없다”며 혹평했다.

황보라는 지난 27일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 아들 우인 군과 눈썰매장을 다녀온 뒤 “뜨끈한 라면으로 몸을 녹여보겠다”며 임 셰프가 최근 소개한 오이라면 만들기에 도전했다.

끓는 물에 라면 스프와 면을 넣고, 계란 1개와 들기름 1큰술을 추가한 뒤 면을 따로 덜어내고 채 썬 오이를 넣어 완성하는 오이라면을 두고 황보라는 “오이를 익힌다는 건 한 번도 상상해본 적이 없다”며 “물이 엄청 생길 것 같다”고 의아해했다.

완성된 오이라면의 향을 맡은 그는 “매운탕에 방아잎을 넣은 냄새 같다”며 기대감을 보였지만, 시식 직후 “이게 뭐냐. 싱겁다”며 “라면의 매콤한 맛이 전혀 없다. 너무 맛없다”고 인상을 찌푸렸다.

황보라는 레시피보다 다소 두껍게 오이를 썬 점을 언급하면서도 “아무리 그래도 이렇게 맛없을 수가 있냐”며 “오이는 라면에 넣는 게 아닌 것 같다”고 정리했다.

임 셰프는 최근 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’에 출연해 화제를 모았으나 음주운전과 폭행 등 6차례의 전과가 있다는 사실이 뒤늦게 알려져 논란을 빚은 끝에 방송 활동을 전면 중단했다.

한편 황보라는 이날 가족과 함께 눈썰매장을 방문한 영상에서 남편의 모습을 모자이크 처리하고 일반 시민들의 모습을 그대로 노출해 논란을 빚었다.

일부 누리꾼이 초상권 침해를 지적하면서 비판이 이어지자 황보라는 시민들의 모습을 모자이크 했다가 결국 해당 영상을 삭제했다.