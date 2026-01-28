LPGA, PGA, DP월드, LET 생중계

[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠 OTT 스포티비 나우(SPOTV NOW)가 골프 전문 OTT 서비스 ‘스포티비 나우 골프(SPOTV NOW GOLF)’를 새로 선보인다.

스포티비 나우 골프는 LPGA, PGA투어, DP월드투어, LET의 대회를 생중계로 제공하는 것은 물론, 글로벌 골프 매거진 골프다이제스트의 레슨 프로그램을 비롯한 다양한 오리지널 콘텐츠를 선보일 예정이다.

스포티비 나우 골프 관계자는 “LPGA, PGA투어, DP월드투어, LET는 전 세계 최정상급 선수들이 활약하는 프리미엄 골프 투어로, 국내외 골프 팬들의 큰 사랑을 받고 있다”며 “특히 올 시즌 LPGA는 국내 여자 골프를 대표하는 황유민, 이동은 프로가 합류해 기대감이 더욱 높아지고 있다”고 전했다.

한편 스포티비 나우 골프는 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 모바일 기기에서 다운로드할 수 있으며, PC 환경에서도 이용 가능하다.