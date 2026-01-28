28일 부산국제금융센터서 취임식 “주택공급·주거금융 공공플랫폼 도약”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 28일 공식 취임했다.

최 사장은 지난 22일 HUG 임시 주주총회에서 최종 후보로 선임된 데 이어 국토교통부 장관의 임명 제청을 거쳐 이재명 대통령으로부터 사장으로 공식 임명됐다.

더불어민주당 20·21대 국회의원 출신인 최 사장은 의원 재직 시절 국회 국토교통위원회 간사로 활동하는 등 주택·부동산 정책 분야에 경험이 풍부하다는 평가를 받는다.

최 사장은 이날 오전 부산국제금융센터에서 열린 취임식에서 ‘국민 주거 안정을 종합적으로 지원하는 주택 공급·주거금융 공공플랫폼 기관으로의 도약’을 HUG의 새 비전으로 선포했다.

이와 관련한 경영 청사진으로는 ▷신사업 발굴 및 기존 사업 방식의 혁신적 개선 ▷인공지능 전환(AX)을 통한 기관 경쟁력 강화 ▷대국민 공공서비스 품격 향상 등을 제시했다.

아울러 주택정책이 현장에서 신속히 작동하도록 주택 공급 보증 확대, 지방 미분양 해소 지원, 서민 주택금융 공급 등을 차질 없이 수행하겠다는 각오도 밝혔다.

최 사장은 취임식에 이어 부산 연제구에 있는 전세피해지원센터를 방문해 전세 사기 피해자의 실질적 회복 지원과 피해 예방을 위한 제도 마련에 나서겠다는 의지를 밝힐 예정이다.

HUG 사장이 선임되면서 한국토지주택공사(LH), 한국부동산원 등 다른 국토부 산하기관장 인사에도 속도가 붙을지 주목된다. LH는 앞서 전·현직 내부 인사 3명을 사장 후보로 추천했으나 정부가 이를 받아들이지 않아 사장 선임 절차를 원점부터 다시 진행 중이다.