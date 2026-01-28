314만대 판매…영업익 9조원·28.3%↓ 4분기 매출액 28조원·영업익 1.8조원 전년比 매출 3.5%↑·3분기 이후 수익성 회복

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 지난해 매출액 114조1409억원으로 역대 최대치를 기록했다고 28일 공시했다. 도매판매도 313만5873대로 역대 최다 판매로 집계됐다. 다만, 관세 등의 영향으로 영엽이익은 전년 대비 28.3% 감소한 9조781억원을 기록했다.

지난 4분기 매출액은 28조877억원, 영업이익 1조8425억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 3.5% 증가해 역대 4분기 기준 최대 매출액을 달성했다. 반면, 영업이익은 영향으로 32.2% 감소했다. 판매대수(도매 기준)는 76만3200대로 전년 동기 대비 0.9% 감소했다. 세전이익(경상이익)은 2조1110억원이다.

기아는 “미국 하이브리드, 서유럽 전기차 중심 수요 강세 등 글로벌 친환경차 수요의 지속 증가로 4분기 역대 최대 매출액을 기록했다”며 “미국 관세 영향과 북미, 유럽 시장 인센티브 등 경쟁비용이 다소 늘어났지만, 전방위적인 비용 절감 노력과 우호적인 환율 효과로 이를 상쇄할 수 있었다”고 설명했다.

기아는 올해 연간 판매 목표치로 전년 대비 6.8% 늘어난 335만대로 제시했다. 연간 매출은 122조3000억원으로 같은 기간 7.2% 증가할 것으로 전망했다. 영업이익은 10조2000억원, 연간 영업이익율은 8.3%로 제시했다.

기아는 “미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 비용 증가에도 불구하고 친환경차 판매 확대에 따른 평균판매가격(ASP) 성장을 바탕으로 수익성 회복과 성장 정책을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

지난해 4분기 기아는 국내 13만3097대, 해외 63만103대 등 전 세계(글로벌) 시장에서 전년 동기 대비 0.9% 감소한 76만3200대(도매 기준)를 판매했다.

국내 시장에서는 개별소비세 인하 연장 영향에 따른 연말 수요 감소로 전년 동기 대비 판매가 5.6% 감소했다. 해외 시장에서는 미국에서 하이브리드 중심 판매 증가, 인도 시장 쏘넷 중심 판매 확대 등에 힘입어 전년과 비슷한 판매량(+0.2%)을 유지했다.

경영실적을 살펴보면 매출액은 글로벌 판매대수가 2024년 4분기와 비교해 6000여 대(0.9%) 감소했지만, 가격효과와 우호적인 환율 효과로 인한 평균판매가격(ASP) 상승으로 전년 동기 대비 3.5% 증가한 28조877억원으로 집계됐다.

영업이익의 경우 미국 관세율은 지난해 11월 1일부터 15%로 조정됐으나, 미국 법인 내 기존 관세 영향을 받은 재고 수준에 따라 실제 판매 기준으로는 약 두 달 간의 25% 관세 부담 효과가 반영됐으며, 해외 시장 인센티브 증가 등의 영향으로 전년 동기 대비 32.2% 감소한 1조8425억원을 기록했다.

매출원가율은 우호적인 환율 효과와 매출액 규모 확대에도 불구하고 미국 관세 영향으로 전년동기 대비 2.9%포인트 상승한 81.7%를 기록했다. 판매관리비율은 분기말 환율 변동성 확대와 판매보증비율의 상승에 따라 같은 기간 0.6%포인트 증가한 11.8%를 기록했다.

4분기 친환경차 판매대수는 전년 동기 대비 13.2% 증가한 18만6000대로 집계됐다. 특히 하이브리드(12만1000대)가 2024년 4분기(10만대)와 비교해 21.3% 증가했다. 미국 시장에서의 하이브리드 수요 호조세를 바탕으로 스포티지 하이브리드 및 카니발 하이브리드의 글로벌 판매가 각각 약 1만6000대, 5000대 증가하며 하이브리드 판매 증가를 이끌었다.

지난 4분기 전체 판매대수 가운데 친환경차 비중(23.9%)은 전년 동기(21.5%) 대비 2.4%포인트 상승했다.

주요 시장 별 친환경차 비중은 ▷국내 42.3%(전년 동기 대비 0.3%포인트 감소) ▷미국 22.5%(3.2%포인트 증가) ▷서유럽 49.8%(9.7%포인트 증가) 등으로 나타났다.

2025년 연간 글로벌 친환경차 판매는 74만9000대로 전년 대비 17.4% 증가했다. 세부 별로 살펴보면 ▷하이브리드 45만4000대(전년 대비 23.7% 증가) ▷플러그인 하이브리드(PHEV) 5만7000대(19.4% 감소) ▷전기차(EV) 23만8000대(18.9% 증가)로 집계됐다. 친환경차 비중은 지난해 대비 2.8%포인트 증가한 24.2%로 집계됐다.

기아는 올해 외부 환경 변화에도 기아는 제품 믹스·평균판매가격(ASP) 개선에 따른 차별화된 경쟁력을 앞세워 올해에도 높은 수익성을 유지할 계획이다.

미국에서는 텔루라이드와 셀토스 신차와 더불어 하이브리드 신규 추가로 SUV 및 하이브리드 중심 판매 성장을 계획하고 있으며, 유럽에서는 연초 EV2 신차 출시로 EV3, EV4, EV5로 이어지는 대중화 EV풀라인업을 완성해 유럽 내 EV 리더십을 공고히 할 계획이다.

인도에서는 신형 셀토스 등 출시로 프리미엄 SUV 소비층을 공략, 시장 지배력을 지속적으로 강화해 나간다.

기아는 올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 하이브리드, 전기차 판매 확대에 따른 평균단가 상승을 바탕으로 판매 확대와 함께 다각도의 비용 절감 노력을 통해 성장 정책을 지속해 나갈 계획이다.

한편, 기아는 관세로 인한 수익성 하락에도 불구하고 주주 및 투자자를 위해 경영 성과에 대한 적극적인 보상을 실시한다. 올해 주주 배당금은 연간 기준 주당 6800원으로 책정했다. 2024년(6500원)과 비교하면 300원 증가한 수치다. 2025년은 밸류업 정책 시행 원년으로 ‘총 주주환원율(TSR)’은 2024년 33.4%에서 2025년 기준으로 35%까지 끌어올렸다.

기아는 앞으로도 경영 성과뿐 아니라 주주에 대한 이익 환원을 동시에 추구하는 동반 성장 기조를 지속적으로 강화할 계획이다. 이를 위해 올해 4월 주주 및 투자자와의 적극적 소통을 위해 ‘CEO 인베스터 데이’를 실시할 예정이다.