회원 화랑 5개로 시작…185개로 성장 한국 최초 국제 아트페어 ‘키아프’ 개최 미술 생태계 강화·지속가능 성장 견인

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국화랑협회가 창립 50주년을 맞아 한국 미술의 지속 가능한 성장을 견인할 것을 다짐했다.

한국화랑협회는 28일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 창립 50주년 기념 미디어 데이를 열고 지난 반세기 동안 한국 미술 생태계의 성장과 함께해 온 협회의 발자취와 향후 미래 비전을 발표했다.

이성훈 한국화랑협회 회장은 “1976년 5월, ‘건전한 미술 시장’이라는 목표 아래 다섯 명의 화랑 대표님이 뜻을 모았던 그날로부터 어느덧 50년이 흘렀다”면서 “처음 동산방, 명동, 양지, 조선, 현대 등 5개로 시작했던 회원 화랑은 이제 전국 185개로 성장해 명실상부한 미술계의 가장 큰 단체가 됐다”고 감회를 밝혔다.

그는 이어 “우리는 단순히 미술 작품을 알리는 것에 머물지 않았다”면서 “미술 문화의 대중화와 제도화 그리고 국제화라는 큰 목표를 가지고 한국 미술 시장의 발전을 위해 노력해 왔다”고 말했다.

협회는 창립 50주년을 맞아 ‘한국 미술의 지속가능한 성장과 국제화를 선도하는 협회’를 새로운 비전으로 제시했다.

이 회장은 “미술 시장 기반을 더욱 강화하고 미술품 유통의 고도화를 위해 화랑협회 차원에서 신뢰도 제고에 더욱 힘쓸 계획”이라며 “키아프 서울을 중심으로 국제 네트워크를 확장하고, 컬렉터와 미술 전문가 교육을 확대하는 등 한국 미술 시장의 성장을 견인하며 다가오는 50년을 준비해 나갈 것”이라고 밝혔다.

특히 신뢰도 제고의 측면에서 올해 7월부터 본격 시행되는 ‘미술진흥법’ 상 미술서비스업 신고와 표준계약서, 작품보증서, 감정서 등 표준양식 권고를 현장에서 준수하도록 제도의 연착륙을 지원할 계획이다.

아울러 협회 회원 심사를 엄격히 하고, 갤러리를 대상으로 한 교육 프로그램을 강화할 예정이다.

협회는 한국 미술의 국제화 과정에서 선도적인 역할을 수행해 왔다. 한국 최초의 국제 아트페어인 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)’을 개최하며 한국 미술의 ‘국제 교류의 장’을 구축했다. 2022년부터는 키아프 서울과 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’의 공동 개최를 통해 한국 미술의 글로벌 도약을 본격화하고 있으며, 올해 5년 계약 갱신을 앞두고 있다.

이 회장은 프리즈 서울과의 동행에 대해 “5년 전 참 잘한 결정을 했고 그만큼 많이 성장했다. 그래서 한 번 더 5년을 하자는 제안을 받았고, 우리도 그런 뜻을 갖고 있어 5년 연장을 하게 됐다”며 “프리즈의 저명성 때문에 키아프 서울이 굉장히 큰 세계의 관심을 받아 집중도가 커졌다. 프리즈 수준에 걸맞게 저희도 국제적으로 많이 성장했다”고 평가했다.

오수정 화랑협회 총무이사는 “티켓 매출이 5배 이상 성장하고, 국내외 언론 보도가 10배 이상 많아졌다. 해외에 나가면 키아프를 다 안다”며 “참가 갤러리 수준이나 디스플레이 방식, 방문객 대응 등도 많이 성장했다”고 말했다. 그는 이어 “엑스포 시카고(EXPO CHICAGO)에도 지난해 20개에 이어 올해 12개 갤러리가 참여할 예정이다. 그만큼 한국 갤러리의 해외 진출이 많아졌다”고 덧붙였다.

이 밖에도 협회는 프랑스 피악(FIAC), 일본 니카프(NICAF) 등 주요 해외 아트페어에서 ‘한국의 해’ 참가를 주관하며, 다수의 한국 갤러리가 단체로 글로벌 페어에 참여할 수 있는 기반을 마련하는 등 한국 미술의 해외 진출을 적극 이끌었다. ‘코리안 아트 쇼(Korean Art Show)’ 등 해외 쇼케이스를 통해 한국 미술을 지속적으로 소개하기도 했다.

협회는 국내에서도 한국 미술 시장의 지속적인 발전을 견인하고 있다. 국내 최장수 아트페어인 ‘화랑미술제’를 운영하고 있으며 부산, 대구 등 지역 화랑들의 활동을 지회 차원에서 체계적으로 지원 중이다. 이를 통해 중앙에 집중된 구조를 넘어, 전국 단위를 아우르는 균형 잡힌 미술 생태계를 강화해 왔다.

나아가 미술계의 확장적 환경 조성을 위해 한국예술경영학회, 한국문화예술법학회, 한국미술평론가협회, 한국관광공사, 강남구청, 인천국제공항공사 등과 업무협약을 체결하고, 세미나 공동 개최 및 전시 협업 등 다양한 프로젝트를 통해 미술 시장의 전문성과 신뢰도 제고에 힘써 왔다.

아울러 미술 시장 내부의 질서를 강화하기 위한 제도 개선에도 꾸준히 힘을 기울이고 있다. 작품보증서 발행 규칙 제정, 감정 기구 운용 규칙 마련, 감정위원회 발족 등을 통해 투명한 시장 질서 확립에 기여했다.

양도차익 과세, 미술품 물납제 도입 등 미술 시장의 세제 개선을 위해 지속적으로 의견을 제시하며 국회와 정부 정책 논의에도 적극 참여해 왔다.

협회는 올해 4월 ‘화랑미술제’, 6월 ‘화랑미술제 in 수원’, 9월 ‘키아프 서울’ 등 국내 주요 미술 행사를 개최할 예정이다.