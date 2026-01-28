[헤럴드경제=이원율 기자]인도에서 20대 남성이 의과대학 입학을 위해 스스로 다리를 자른 사건이 알려졌다.

26일(현지시간) 인도 현지 매체 뉴스18 등에 따르면 우타르프라데시주 자운푸르 지역에 사는 수라즈 바스카르(24)는 지난 18일 오전 자택에서 왼쪽 다리가 절단된 채 발견됐다.

바스카르도 영문을 모르는 듯보였다.

그는 경찰 조사에서 “자정 무렵 정체불명의 두 남성이 집에 들어와 폭행해 의식을 잃었다”며 “새벽 5시쯤 깨어나 보니 다리가 절단돼 있었다”고 했다.

바스카르의 진술을 믿은 경찰은 이 사건을 강도에 의한 살인미수 사건으로 봐 수사에 나섰다.

그런데 사건을 파헤칠수록 이상한 점이 나왔다.

특히 주변인 조사 중 여자친구의 증언이 이상했다. 여자친구는 바스카르가 오래전부터 “장애인 전형으로 의대에 갈 계획을 세우고 있었다”고 진술했다.

그러면서 “사건 이전부터 관련 준비를 해왔다”고도 했다.

경찰은 여자친구의 증언에 무게를 뒀다. 그렇게 수사한 결과, 의대 장애인 전형 지원을 위해선 공공기관이 발급한 장애인 증명서가 필요했으며, 바스카르가 이를 위해 강도 피해를 위장한 사건을 꾸몄다는 정황이 드러났다.

경찰은 현장에서 마취제 병, 주사기, 절단 도구로 추정되는 장비 등도 발견했다.

수라즈는 과거 2년제 약학 과정을 이수한 경험이 있어 기본 의료 지식은 있었던 것으로 전해졌다.

그의 일기장에는 “2026년에는 무슨 일이 있어도 MBBS(인도 의대 과정)에 합격한다”는 문구가 쓰여있었던 것으로 알려졌다.

주변인들은 그가 수년간 시험 준비에 실패해 스트레스와 우울 증상을 보였다고 밝혔다.

현지 경찰 관계자는 “본인의 지식을 이용해 스스로 다리를 절단한 것으로 보인다”며 “현재 병원에서 치료를 받고 있으며 허위 신고 및 위계에 의한 공무 집행 방해 등 혐의로 추가 조사를 진행 중”이라고 했다.

한편 인도에도 의과 대학에 대한 선호도는 상당히 높다.

지난 2024년에는 의대 입시 시험에서 만점자가 이례적으로 수십명이 나온 부정 스캔들도 있었다. 당시 240만여명이 응시한 이 시험에서 67명이 만점(720점)을 받았다. 매년 만점자가 2~3명에 불과했던 데 비하면 전례 없는 숫자였다.

결국 인도 중앙수사국(CBI)이 수사에 착수해 시험지 사전유출 혐의로 18명 이상을 체포했다.

부정행위에 가담한 것으로 의심되는 학생 110여명도 응시자 명단에서 제외했다.