- 15%에서 25% 상호관세 인상안 조치…산업통상부 등 관계부처와 긴밀히 협력키로

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 27일 미국 트럼프 대통령의 한국에 대한 관세 인상 발표와 관련해 산업통상부 등 관계부처와 긴밀히 협력해 적극 대응해 나가겠다고 28일 밝혔다.

트럼프 대통령은 한국산 제품에 대해 자동차, 목재, 의약품에 대한 품목관세 및 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다는 내용을 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다.

현재 우리나라 임산물에 대한 미국 관세는 침엽수 원목·제재목에 10%의 품목관세, 그 외 단기임산물, 목재류, 석재류에는 15%의 상호관세가 적용되고 있다.

지난 2025년 기준 우리나라 임산물의 대미 수출액은 총 4700만불로, 단기임산물 2000만불, 목재류 1600만불, 석재류 1100백만불 등이다.

송원영 산림청 임업수출교역팀장은 “산업부 등 관계부처와 긴밀히 소통하면서 미국 동향을 지속적으로 모니터링하는 한편 수출업계에 피해가 없도록 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.