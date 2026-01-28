2월 5일까지 동 주민센터 접수…만 18세 이상 구민 대상 칼갈이·재생사업 등 6개 분야 운영, 4대 보험 및 안전보건 교육 등 근무 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 2월 5일까지 취업취약계층의 생계 안정과 고용 기회 확대를 위한 ‘2026년도 상반기 지역공동체일자리 사업’ 참여자를 모집한다.

지역공동체일자리 사업은 지역 내 특화 자원을 활용해 생산적이고 지속 가능한 일자리를 창출하는 사업이다. 저소득층과 장기실직자 등 고용 여건이 어려운 구민들에게 공공 일자리를 제공함으로써 최소한의 소득을 보장하고 자립을 돕는 데 목적이 있다.

신청 자격은 사업개시일 기준 만 18세 이상의 근로 능력이 있는 관악구민이라면 누구나 신청이 가능하다. 다만, ▲가구소득이 기준중위소득 70% 초과자 ▲가구 합산 재산 4억 9천 9백만 원 초과자 ▲1세대 2인 참여자 등은 선발에서 제외된다.

이번 사업은 오는 3월 3일부터 6월 30일까지 약 4개월간 진행된다. 구는 총 30명(▲65세 미만 13명 ▲65세 이상 17명)을 선발할 예정으로, ▲찾아가는 일자리개척단 ▲찾아가는 칼갈이·우산수리센터 ▲공원 환경 및 시설물 가꾸기 ▲불법광고물 보관창고 폐현수막 재생 사업 ▲폐자원의 수거 및 분류를 통한 자원 재활용 ▲가로변 녹지대 환경 예찰 보안관(서원동) 총 6개 분야의 활동에 참여하게 된다.

근무 조건은 주 5일, 1일 3~5시간(▲65세 미만 5시간, ▲65세 이상 3시간) 일하게 된다. 참여자에게는 4대 보험 가입과 주·월차 수당 지급은 물론, 안전한 근무 환경 조성을 위한 건강검진과 안전보건·성희롱 예방·인권 교육 등 다양한 혜택이 제공된다.

참여를 희망하는 구민은 오는 2월 5일까지 주소지 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 구비 서류 등 자세한 사항은 관악구청 홈페이지(뉴스소식→채용공고)에서 확인할 수 있다.

구는 신청자의 재산, 소득, 참여 이력 등을 종합적으로 심사하여 2월 26일에 최종 선발자를 발표, 합격자에게는 개별 통보할 계획이다.

박준희 구청장은 “일자리야말로 최고의 복지인 만큼, 이번 사업이 구민들의 생활안정과 고용위기 극복에 실질적인 마중물이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역의 자원을 적극 활용한 양질의 일자리를 발굴하여 민생 경제 회복과 구민 행복지수 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.