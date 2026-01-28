탈중앙화 AI(DeAI) 인프라 프로젝트 ‘탈루스(Talus)’가 민족 대명절 설날을 맞아 한국 커뮤니티와 함께하는 특별한 신년 행사를 개최한다.

탈루스 재단은 오는 2월 4일 오후 7시, 서울 강남 드림플러스에서 ‘탈루스 서울: 2026 신년 밋업(Talus Seoul: 2026 New Year’s Gathering)’을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 탈루스의 2026년 비전을 공유하고, 커뮤니티 구성원들이 명절날 가족처럼 모여 온기를 나누고 소통할 수 있도록 기획됐다.

행사 1부에서는 탈루스의 데이비드 최(David Choi) 사업총괄(Head of BD)이 연사로 나서 ‘2026년 탈루스 로드맵’을 최초로 공개한다. 이 자리에서는 탈루스 비전과 ‘넥서스(Nexus)’ 생태계 확장 계획 등 자율 AI 에이전트 경제를 향한 청사진이 발표될 예정이다. 이어지는 패널 토론 세션에서는 ‘AI와 크립토, 2026년에 진짜 터질 건 뭘까?’를 주제로 타이거 리서치(Tiger Research), INF 크립토 랩(INF Crypto Lab), 에테나(Ethena) 등 업계 전문가들이 참여해 깊이 있는 인사이트를 나눈다.

특히 이번 밋업은 설날이라는 콘셉트에 맞춰 다채로운 ‘전통 놀이’와 ‘먹거리’가 준비된 것이 특징이다. 참가자들은 명절 음식을 함께 즐기며 네트워킹을 진행하고, 2부 ‘탈리스의 밤’ 순서에서는 ▲윷놀이 ▲제기차기 ▲딱지치기 등 한국 전통 놀이에 참여해 새해의 행운을 겨루게 된다. 우승자 및 참가자들을 위한 풍성한 경품과 럭키 드로우 이벤트도 마련되어 있다.

탈루스 생태계의 핵심인 ‘탈리스(Tallys)’ NFT 홀더들을 위한 특별 혜택도 제공된다. Tallys NFT 홀더에게는 ▲행사 우선 참석 권한 ▲게임 참여 시 추가 점수 부여 ▲전용 경품 추첨 기회 등 차별화된 베네핏이 주어진다. 홀더 인증은 행사 당일 현장 체크인 시 개인 지갑 확인을 통해 진행될 예정이다.

탈루스 관계자는 “이번 밋업은 2026년 탈루스가 그려갈 ‘온체인 자율성의 원년’을 한국 커뮤니티와 가장 먼저 공유하는 자리”라며 “딱딱한 발표 형식을 넘어, 설날을 맞아 윷놀이와 제기차기를 함께 즐기며 탈루스 팀과 커뮤니티가 한 가족처럼 가까워지는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 행사는 사전 신청 및 승인제로 운영되며, 참가 신청은 탈루스 공식 소셜 미디어 채널을 통해 가능하다. 탈루스는 수이(Sui) 블록체인을 기반으로 운영되고 있으며, 폴리체인 캐피탈, 애니모카 브랜즈 등으로부터 투자를 유치한 바 있다.