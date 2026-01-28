[헤럴드경제=나은정 기자] 지난해 중국을 방문했다가 연락이 끊기거나 당국에 구금된 대만인이 221명에 달하는 것으로 파악됐다. 대만 정부는 중국 방문에 따른 안전 위험이 심각한 수준에 이르렀다고 경고했다.

대만 정부의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 지난 26일 페이스북을 통해 “2025년 중국 본토에서 실종되거나 억류·구금된 대만인이 모두 221명으로 집계됐다”고 밝혔다. 이는 전년 55명과 비교해 4배 이상 증가한 수치다.

대륙위원회는 “이 같은 위험을 결코 간과할 수 없다”며, 현재 양안(兩岸·중국과 대만) 간 공식 소통 채널이 사실상 작동하지 않는 상황에서 대만인이 중국에서 단체 활동이나 공개적인 활동을 했다가 긴급 상황에 처할 경우 ‘도움을 요청할 곳 없는 위험’에 그대로 노출될 수 있다고 지적했다.

과거에는 대만인이 중국에서 긴급 사고를 당하거나 관광 분쟁에 휘말릴 경우 양안 관광 분야 협의기구를 통해 일정 수준의 보호와 조정이 가능했다. 그러나 중국이 일방적으로 관련 연락 체계를 중단하면서, 대만인의 중국 여행과 관련한 안전을 효과적으로 보장하기 어려운 상황이 이어지고 있다는 설명이다.

대륙위원회는 또 중국을 향해 “양안 관광 재개 의지가 있다면 먼저 대화를 재개해 관광객의 안전 문제 등에 대한 협의에 나서야 한다”면서 “대만 정부는 중국 관광객을 환영한다는 입장을 변함없이 유지하고 있다”고 말했다.