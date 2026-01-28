[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 도봉형 복지 안내서를 구 누리집에 공개했다.

안내서는 구민 누구나 한눈에 확인할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 또 공문서 어휘 대신 주민 친화적 어휘를 사용한 것이 돋보인다.

안내서에는 ‘도봉형 약자와의 동행’ 사업 모두가 담겼다. 안심복지, 동행복지, 배움복지, 도약복지, 발굴복지 총 5개 분야로 나눠 설명돼 있다.

사업 설명 옆 사진 등 시각적인 자료가 적극 활용돼 이해하기 편하다. 또 문의처 정보가 큼지막하게 기재돼 담당 부서와 연락처를 알아보기 쉽다.

안내서를 제작하며 구는 핵심만 추린 핸드북형 안내서도 별도로 만들었다. 도봉형 약자와의 동행’ 사업 중 우수사업으로 선정된 15개 사업을 선별해 넣었다.

오언석 도봉구청장은 “구의 복지정책을 쉽고 가까이 전달하고자 안내서를 제작하게 됐다. 안내서를 적극 활용해 본인에게 해당되는 복지 지원을 꼭 받으시길 바란다”고 말했다.