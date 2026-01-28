– 데이터 분석·구조화 및 플랫폼 운영 협력

팜팜은 28일 오전 11시, 론마켓티비와 ‘NPL 데이터 기반 IT 협력 및 관련 사업 협업’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약식은 론마켓티비 본사에서 진행됐다.

이번 협약은 부동산·금융 시장에서 중요성이 점차 확대되고 있는 부실채권(NPL) 관련 데이터와 콘텐츠를 IT 기술을 통해 보다 체계적으로 분석·구조화하고, 플랫폼 기반으로 운영하기 위한 협력 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 최근 NPL 시장은 자산 규모와 관심도는 확대되고 있으나, 데이터의 분산과 비정형성으로 인해 시장 참여자들이 정보를 해석하고 활용하는 데 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.

팜팜은 이러한 시장 환경 속에서 IT 기술과 플랫폼 운영 역량을 기반으로 NPL 데이터를 분석·구조화하는 역할을 맡고, 이를 통해 데이터의 신뢰성과 활용도를 높인다는 계획이다. 특히 NPL 관련 데이터를 단순한 정보 나열이 아닌, 분석과 구조화를 거친 데이터 자산으로 전환하는 데 주력할 방침이다.

협약에 따라 론마켓티비는 NPL 관련 데이터, 콘텐츠 및 정보 자료를 제공하고, 팜팜은 이를 기반으로 IT 기술과 플랫폼 역량을 활용한 데이터 분석, 구조화 및 플랫폼 운영 관련 서비스를 수행하게 된다. 양사는 이러한 역할 분담을 통해 NPL 데이터의 해석 가능성을 높이고, 데이터 기반 서비스 고도화를 단계적으로 추진할 계획이다.

두이헌 두이헌 론마켓티비 대표는 이번 협약과 관련해 “NPL 시장에서 데이터의 중요성은 커지고 있지만, 이를 체계적으로 정리하고 활용하는 데에는 한계가 있었다”며 “이번 협약을 통해 NPL 데이터를 보다 구조적으로 관리하고 활용할 수 있는 IT 협력 기반을 마련했다”고 밝혔다.

이재성 이재성 팜팜 대표는 “IT 기술과 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 NPL 관련 데이터를 분석·구조화해 보다 효율적으로 운영할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 팜팜과 론마켓티비는 향후 협력 범위를 단계적으로 확대하며, NPL 데이터 기반 서비스 고도화와 플랫폼 협업을 지속적으로 추진할 계획이다.