2025 독립영화 라이브러리 스페셜 위크

[헤럴드경제=손미정 기자] 인디그라운드가 오는 2월 6일부터 25일까지 20일간 ‘2025 독립영화 라이브러리 스페셜 위크’를 통해 92편의 독립영화를 무료로 상영한다.

영화진흥위원회가 독립예술영화의 유통·배급 환경 개선을 위해 설립한 인디그라운드는 국내 장·단편 독립영화의 안정적인 상영 환경과 새로운 유통 활로를 모색하기 위해 ‘독립영화 라이브러리’ 사업을 전개하고 있다.

인디그라운드는 이번 스페셜 위크를 통해 지난해 공모에서 최종 선정된 92편(장편 23편, 단편 69편)의 작품을 선보인다. 상영은 두 개의 파트로 나뉜다. 첫 번째 PART 1 상영 기간은 2월 6일부터 15일까지, PART 2는 16일부터 25일까지다.

상영작은 평단과 관객의 찬사를 받은 화제의 독립영화들로 꾸려졌다. 2025년 극장 개봉작인 양주연 감독의 ‘양양’, 김민하 감독의 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’, 제29회 부산국제영화제 4관왕, 제50회 서울독립영화제 3관왕을 기록한 이란희 감독의 ‘3학년 2학기’, 제29회 부산국제영화제 최우수 다큐멘터리상을 수상한 박민수·안건형 감독의 ‘일과 날’ 등 국내 주요 영화제에서 주목받은 장편 작품들이 관객을 만난다.

단편 상영 리스트에는 제46회 청룡영화상 청정원 단편영화상 수상작 ‘로타리의 한철’(감독 김소연)과 제78회 칸영화제 비평가주간에 초청된 애니메이션 ‘안경’(감독 정유미)가 이름을 올렸다. 빠더너스 문상훈이 출연한 ‘월드 프리미어’(감독 김선빈), 여고생들의 풋풋한 사랑과 이별을 섬세하게 그려낸 ‘사요나라, 사랑해, 사요나라’(감독 홍선혜) 등도 만나볼 수 있다.

사회적 현실과 역사적 기억을 비춘 작품들도 주목된다. 해외입양인의 정체성과 제도를 다룬 ‘케이 넘버’(감독 조세영), 여성의 목소리를 통해 제주 4·3을 조명한 ‘목소리들’(감독 지혜원), 1984년 광주의 기억과 상실을 따라가는 ‘디-데이, 프라이데이’(감독 이이다)가 상영될 예정이다.

‘2025 독립영화 라이브러리 스페셜 위크’는 인디그라운드 홈페이지를 통해 누구나 무료로 관람이 가능하다. 자세한 정보는 인디그라운드 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.