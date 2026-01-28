[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]더불어민주당 대구시당은 고 이해찬 전 국무총리의 서거를 깊이 애도하며 지난 27일부터 대구시당 김대중홀에 분양소를 설치하고 운영하고 있다.
28일 오전 민주평화통일자문회의 대구지역회의(부의장 신철범)가 분향소를 찾아 민주주의와 평화통일을 위해 헌신한 고인의 업적을 되새기며 깊은 애도의 뜻을 전했다.
입력 2026-01-28 11:47:14
조현 외교 “美 관세, 비준 탓 아냐…항의서한 14일 靑에 보고”
조현 외교부 장관은 28일 도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 ‘관세 재인상 조치’와 관련해 “유연한 대응, 더 나아가서 적극적인 대응이 필요하다”면서 “(외교부) 본부에선 청와대를 중심으로 여러 부처가 긴밀하게 일사불란하게 움직여야 한다고 생각한다”고 밝혔다. 조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의 현안질의에서 미국의 관세 인상 조치 예고와 관련해
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.