[더불어민주당 대구시당 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]더불어민주당 대구시당은 고 이해찬 전 국무총리의 서거를 깊이 애도하며 지난 27일부터 대구시당 김대중홀에 분양소를 설치하고 운영하고 있다.

28일 오전 민주평화통일자문회의 대구지역회의(부의장 신철범)가 분향소를 찾아 민주주의와 평화통일을 위해 헌신한 고인의 업적을 되새기며 깊은 애도의 뜻을 전했다.


