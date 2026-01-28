작년 ‘출산가정 EV 지원’ 이어 ‘부산청년 EV드림’ 선도적 시행 부산에 60일 이상 거주 생애 첫차 구매 19~34세 청년 대상

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전기자동차를 사는 부산 청년에게 최대 200만원이 지원된다.

부산시는 전기자동차를 구매하는 부산 청년의 지역경제 활동과 출산 등 부산 정착을 지원하고, 온실가스 저감 등 탄소중립 실현을 위해 ‘부산청년 EV드림’을 지자체 중 선도적으로 시행한다고 28일 밝혔다.

지난해 전국 최초로 시행한 ‘출산가정 전기자동차 추가 지원’으로 전기차 9700대를 보급한 데 이어 올 상반기에는 5023대(▷승용차 4,126대 ▷화물차 846대 ▷버스 38대 ▷어린이통학차 13대)가 전기자동차 구매보조금 지원사업 대상이 된다.

▷승용차는 1대당 최대 754만원 ▷화물차는 1대당 최대 1365만원 ▷승합차는 1대당 최대 9100만원▷어린이통학차는 1대당 최대 1억5000만원을 지원한다. 단, 구매보조금은 구매 차량 가격별로 차등 지급된다.

이와 함께, 부산시는 전기자동차를 구매하는 부산청년에게 혜택을 주는 ‘부산청년 EV드림’을 시행한다. 부산에 60일 이상 거주한 19~34세 청년을 대상으로 생애 첫차 구매 청년에게 최대 200만원을 지원한다. 출산 청년, 취업 청년, 창업 청년, 장애 청년에게도 적용된다. 지역할인제 참여사인 현대·기아자동차, KG모빌리티, EVKMC 등 제작·수입사들도 50만원을 지원한다.

다자녀를 두고 있으면서 최근 출산한 청년이 승용 전기자동차를 구매하면 기본보조금 최대 754만원, 다자녀 보조금 최대 300만원 외에 부산 청년 출산 추가지원금 150만원과 지역할인 60만원을 더해 최대 1264만원까지 지원받을 수 있어 다른 지자체보다 유리하다.

내연기관차(하이브리드 제외)를 전기자동차로 교체 구매 시 최대 130만원을 추가 지원하고, 화물차를 구입하는 소상공인은 국비 지원액의 30%를, 지원 조건을 갖춘 택배 차량과 농업인에 대해서도 국비 10%를 추가 지원한다. 차상위 이하 계층 및 생애 최초 전기승용차 구매의 경우에도 국비 지원액의 20%를 추가 지원한다.