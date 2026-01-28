[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 과수 재배환경 개선과 농가 소득 안정을 꾀하기 위해 ‘2026년 과수분야 지원사업’을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 노동력 절감과 경영비 부담 완화를 통해 과수농가의 경쟁력을 강화하고 고품질 과실 생산 기반을 조성하기 위한 것으로 청송군 지역내 과수 재배 농업인을 대상으로 한다.

주요 지원 내용은 ▲농가형 저온저장고 지원 ▲과수 생력화 장비 지원 ▲과실 생산비 절감 및 품질 제고 지원 ▲과수 고품질 생산자재 지원 ▲농가형 액비 제조기 지원 ▲과수 전용 소형 농기계 지원 등이며, 총사업비는 18억 원 규모로 일부를 보조금으로 지원할 계획이다.

지원 대상은 사업별 요건을 충족하는 농업인으로, 신청은 다은달 13일까지 주소지 관할 읍·면 행정복지센터를 통해 가능하다.

자세한 사항은 청송군청 농정과 과수팀으로 문의하면 된다.

청송군 관계자는 “이번 과수분야 지원사업을 통해 농가의 생산비 절감과 과실 품질 향상을 동시에 이룰 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 과수농가의 안정적인 경영과 지속가능한 농업 발전을 위해 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.