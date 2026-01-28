테슬라 ‘모델3’ 실구매가 3900만원대로 현대차 ‘아이오닉’·기아 ‘EV’ 맞불 대응 고객 진입장벽 대폭 낮춰 경쟁력 어필

국내외 전기차 제조사 간 가격 경쟁에 제대로 불이 붙었다. 국내 전기차 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있는 테슬라가 ‘3000만원대 전기차’를 내놓자, 현대자동차와 기아도 잇달아 ‘가격 다이어트’에 돌입했다.

28일 자동차업계에 따르면 테슬라는 이달 전기 세단 ‘모델3 스탠다드 RWD(후륜구동)’ 판매가를 4199만원으로 내렸다. 국고 보조금 168만에 지자체 보조금을 더하면 실구매가는 3900만원대로 낮아진다. 중국 생산 모델에 통풍 시트, 2열 열선 시트, 오디오 사양 등을 제외하며 가격 경쟁력을 끌어올린 것이다.

테슬라는 최근 잇달아 가격을 낮추며 국내 소비자들을 공략하고 있다. 지난달에는 ‘모델3 퍼포먼스 AWD(사륜구동)’ 가격을 5999만원으로 책정해 기존 대비 940만원을 낮췄다. SUV(스포츠유틸리티차량) ‘모델Y 프리미엄 롱레인지 AWD’ 모델과 ‘모델Y 프리미엄 RWD’ 모델은 각각 315만원, 300만원 인하했다.

이에 현대차·기아도 전기차 구매 고객들의 진입 장벽을 대폭 낮추며 안방 사수에 나섰다. 양사는 지난 22일과 23일 각각 테슬라와 직접 경쟁을 벌이는 모델의 가격과 더불어 할부 금리를 낮춰 실수요자의 부담을 줄이는 통 큰 프로모션을 선보였다. ‘전기차 대중화를 선도하기 위한 전략적인 선택’이라는 게 양사의 설명이지만, 업계 안팎에서는 전기차 시장 내 가장 큰 경쟁사인 테슬라를 견제하기 위한 대응으로 보는 시선도 적지 않다.

실제 테슬라는 모델 Y의 흥행에 힘입어 국내 전기차 시장에서 영향력을 빠르게 넓혀가고 있다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내 전기차에서 가장 많은 판매량을 기록한 곳은 6만609대(점유율 27.5%)를 기록한 기아다. 테슬라는 5만9893대(27.2%)로, 5만5461대(25.2%)를 기록한 현대차를 제치고 2위에 오르며 1위를 위협하고 있다.

먼저 기아는 새롭게 선보이는 EV5 스탠다드 모델의 실구매가를 3400만원 수준으로 낮췄다. 판매가격은 ▷에어 4310만원 ▷어스 4699만원 ▷GT라인 4813만원으로, 향후 세제 혜택과 정부·지자체 보조금 및 내연기관차 전환지원금을 적용할 시 3000만원 중반으로 떨어진다.

테슬라 모델3·모델Y 경쟁 모델인 EV5 롱레인지와 EV6는 각각 280만원, 300만원을 조정했다. 기아는 정부·지자체 보조금(서울시 기준), 전환지원금 적용 시 EV5 롱레인지는 에어 기준 3728만원부터, EV6 스탠다드 라이트는 3579만원부터 시작한다. 아울러 기아 전기차를 재구매하는 고객은 트레이드인 프로그램을 통해 최대 170만원의 신차 할인 혜택을 받을 수 있다.

EV3·EV4는 0%대 초저금리 할부와 잔가보장 유예형 할부를 대폭 강화했다. EV3·EV4를 M할부 일반형(원리금균등상환)으로 구매할 경우 48개월 0.8%, 60개월 1.1% 금리가 적용된다. 이는 M할부 일반형 정상금리 대비 각각 최대 3.3%포인트 인하된 수준이다. 또한, EV3·EV4를 잔가보장 유예형 할부로 이용하면 ‘EV4 롱레인지 어스’를 보조금 포함 선수금 30%로 구매하고 60%를 유예하면 월 19만 원대로 신차 이용이 가능하다.

현대차도 저금리 프로모션을 ‘현대 EV 부담 다운 프로모션’을 통해 금리를 5.4%에서 2.8%로 대폭 인하했다. 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품으로, 적용 모델은 아이오닉 5과 아이오닉 6, 코나 일렉트릭이다.

아이오닉 5 스탠다드 모델의 경우 판매가 4740만원에서 트레이드인 조건 및 얼리버드 구매 혜택, 생산월 할인 등 최대 300만원 할인 후 국비와 지자체 평균 보조금을 반영하면 월 납입금 31만원으로 36개월간 차량을 이용할 수 있다. 기존 프로모션과 비교하면 월 5만원가량 낮아진 것이다.

한편, BYD가 2000만원대 소형 전기차 ‘돌핀’ 출시를 예고하면서 올해 전기차 시장은 가격을 둘러싸고 국내외 완성차 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 테슬라는 현대차를 제치고 전기차 신규등록 2위에 이름을 올렸다. 테슬라의 점유율은 27.2%로 1위 기아(27.5%)도 위협하고 있다. BYD도 7278대를 판매하며 점유율 6위에 이름을 올렸다.

이호근 대덕대 미래자동차학과 교수 “지난해 감독형 완전자율주행(FSD)으로 마케팅에 성공했던 테슬라가 올해는 가격을 낮추며 후발 중국 업체와 현대차·기아를 견제하고 있다”며 “소비자들이 전기차 가격을 내연기관차와 비교하며 구매를 결정하는 만큼, 가격 경쟁력이 수요를 좌우하게 될 것”이라고 전망했다. 권제인 기자