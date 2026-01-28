- 중남미·아시아 소재 해외산림협력사업단과 산림 공적개발원조(ODA) 미래전략 토론

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 전 세계 9개국에서 우리나라의 선진 산림관리 기술을 전파하고 있는 산림청 해외산림협력사업단의 ‘2025년 주요 성과 및 2026년 추진계획’을 공유하는 회의를 28일 개최했다.

영상회의로 진행된 이번 보고회는 산림청 관계자를 비롯해 아시아산림협력기구, 한국임업진흥원, 한국수목원정원관리원, 한국국제협력단, 한국농촌경제연구원 등 유관기관 전문가들이 참여해 산림분야 공적개발원조(이하 ODA) 협력사업의 지속 가능한 발전 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

지난해 산림청 해외산림협력사업단은 기후위기 대응과 현지 맞춤형 산림 복원에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 특히 산불관리에 대응해 인도네시아에서는 남부 수마트라주에 ‘산불재난관리센터’를 완공하고 몽골에서는 열화상 산불자동감시체계가 가능한 감시탑을 최초 적용하는 등 정보통신기술(ICT) 기반의 산불현장 대응 모델을 구축했다.

한편, 중남미 3개국(온두라스·엘살바도르·과테말라)에서는 약 786헥타르(ha) 규모의 산불 피해지를 복원하고 현대식 양묘장을 구축하는 성과를 냈다. 특히 과테말라 사업단은 공로를 인정받아 현지 정부로부터 표창을 수상하기도 했다.

산림청은 이런 성과를 바탕으로 올해는 현재 진행 중인 사업은 물론 신규사업을 보다 내실 있고 효율적으로 추진해 가시적 원조 성과를 달성하고 우리 기업의 해외 진출과 일자리 창출에도 기여할 계획이다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “기후위기 대응을 위한 글로벌 협력이 절실한 이 시기에 해외산림협력사업단이 대한민국의 우수한 산림 정책과 기술을 세계에 전파하는 가교 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 개발도상국의 기후위기와 재난 대응 역량강화를 지원하고 국익에도 도움이 되는 전략적이고 통합적인 산림분야인 그린 ODA를 적극 발굴하겠다”고 밝혔다.