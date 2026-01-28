4부작 ‘케이-에브리띵’ 상반기 방영 한국문화의 창의성·저력 집중 조명

현대자동차가 ‘CNN 인터내셔널 커머셜(CNNIC)’과 함께 전세계 CNN 시청자들에게 한국 문화를 심층적으로 탐구하는 다큐멘터리 시리즈(사진)를 선보인다고 28일 밝혔다.

현대차는 CNNIC과 수년간 이어온 파트너십을 바탕으로 올해 신규 방영할 CNN 오리지널 시리즈인 ‘케이-에브리띵’을 단독 후원한다.

케이-에브리띵은 세계 대중문화를 선도하고 있는 한국 문화가 가진 창의성과 저력을 조명하는 다큐멘터리 콘텐츠로, 열정·혁신 등 한국 문화가 전 세계적 신드롬을 일으킬 수 있었던 근원적 원동력과 위상을 소개할 예정이다.

총 4부작으로 제작되는 케이-에브리띵은 2024년 연극·뮤지컬계 최고 권위의 상인 토니상 수상 후보로 지명된 배우 겸 감독 ‘대니얼 대 킴’이 총괄 프로듀서 및 진행자로 참여한다. 대니얼 대 킴은 그간 아시아 지역을 조명하는 콘텐츠를 다수 제작해 온 프로듀서로서 한국 문화를 전 세계에 알리는 데에도 기여해왔다.

또한, 음악·영화·음식·뷰티를 주제로 한 개별 에피소드마다 가수 ‘태양’, 배우 ‘이병헌’, 한국인 최초 미쉐린 3스타 셰프 ‘코리 리’, 슈퍼모델 ‘아이린 킴’ 등 각 분야를 대표하는 인물들이 출연해 한국 문화가 가진 특별한 가치를 깊이 있게 소개한다.

케이-에브리띵은 올해 상반기 ‘CNN 인터내셔널’에서 방영 예정이며, 이와 연계해 다양한 디지털 및 소셜 콘텐츠도 선보일 계획이다.

현대차와 CNNIC은 인류의 진보와 창의성 존중을 바탕으로 다양한 글로벌 캠페인을 전개해 왔다.

권제인 기자