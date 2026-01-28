[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 지난 26일 대구 호텔인터불고에서 대학 관계자와 가족회사 임직원 80여명이 참석한 가운데 ‘2025 FOUNDRY 인재양성 산학협력 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 대학 교육과 산업 현장 사이의 인력 미스매치를 해소하고 기업이 요구하는 실무 역량을 갖춘 맞춤형 인재를 양성하는 ‘수요자 중심 산학 연계 모델’의 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

행사는 김건우 부총장의 ‘미래사회 대비 인재양성’ 발표를 시작으로 천혜리 현장실습지원센터장의 ‘FOUNDRY 인재양성 트랙 운영 방향’에 대한 설명이 이어졌다.

이를 통해 대학과 기업이 공동으로 교육과정을 설계하고 운영하는 산학 거버넌스의 중요성을 재확인했다.

특히 보건·복지 및 메타버스 등 신산업 분야에 대응하는 ‘FOUNDRY DX융합’ 트랙을 통해 디지털 전환 시대에 필요한 실무 인재 육성 방안을 집중적으로 논의했다.

수성대 김영아 취업지원처장은 “가족회사와의 긴밀한 협력을 통해 현장에 즉시 투입 가능한 전문 인재를 양성하겠다”며“앞으로도 지역 산업 변화에 발맞춘 지속 가능한 산학협력 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.