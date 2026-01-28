[헤럴드경제=김진 기자] 매일유업의 관계사인 상하농원이 설 명절을 앞두고 선물세트를 출시한다고 28일 밝혔다.

이번 설 선물세트는 상하농원의 발효 햄·치즈·참기름·카스텔라·과일 선물세트 등이다. 이 중 만능 요리장 선물세트는 다양한 요리에 활용할 수 있다.

햄 공방 프리미엄 세트는 무항생제 국내산 돼지고기를 사용했다. 1A등급 원유로 만든 치즈를 더한 햄&치즈 세트, 저온 착유한 참기름과 들기름 세트, 매일 직접 구워내는 카스텔라 세트 등이 준비됐다.

양재중 셰프와 협업한 프리미엄 발효 흑곶감 선물세트와 명품 어란 세트도 선보인다. 이 밖에 신선한 과일을 손질한 과일잼 세트도 준비했다.

보다 자세한 사항은 상하농원 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

상하농원 관계자는 “이번 설 선물세트는 공방 장인의 철학과 자연이 빚어낸 시간을 담아 기획했다”며 “신제품 만능장을 비롯해 프리미엄 원물과 제철 농산물을 조화롭게 구성해 설 명절에 특별한 선물이 될 것”이라고 말했다